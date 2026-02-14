Palermo-Entella, le probabili formazioni: Bereszynski torna titolare, Le Douaron dal 1’

PALERMO – Tutto pronto al “Renzo Barbera” per Palermo-Virtus Entella, in programma oggi alle ore 15:00. Come riportato dal Corriere dello Sport, Inzaghi cambia quattro uomini rispetto alla gara di martedì e rilancia Bereszynski in difesa, mentre in attacco Le Douaron è preferito a Johnsen.

Il Palermo si schiera con il 3-4-2-1. Davanti a Joronen, linea difensiva composta da Bereszynski, Bani e Ceccaroni. Sulle corsie Pierozzi e Augello, in mezzo Segre e Ranocchia. Sulla trequarti Palumbo e Le Douaron a supporto di Pohjanpalo.

Palermo (3-4-2-1)

Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Peda, Veroli, Magnani, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Blin, Johnsen, Corona.

Indisponibili: Rui Modesto.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Pierozzi, Bereszynski.

Ultime: Quattro volti nuovi rispetto a martedì. Torna Bereszynski in difesa, Le Douaron parte titolare in avanti. Peda prova il recupero e potrebbe accomodarsi in panchina.

Dall’altra parte Chiappella conferma il 3-4-2-1. Colombi tra i pali, difesa con Parodi, Marconi e Alborghetti. A centrocampo Di Mario, Squizzato, Karic e Bariti. Sulla trequarti Franzoni e Guiu, con Cuppone riferimento offensivo.

Virtus Entella (3-4-2-1)

Colombi; Parodi, Marconi, Alborghetti; Di Mario, Squizzato, Karic, Bariti; Franzoni, Guiu; Cuppone.

Allenatore: Chiappella.

A disposizione: Del Frate, Sialulys, Bottaro, Nichetti, Dalla Vecchia, Benedetti, Mezzoni, Pilati, Tirelli, Stabile, Del Lungo, Debenedetti, Turicchia.

Indisponibili: Boccadamo, Tiritiello.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Franzoni, Mezzoni, Benedetti.

Ultime: Dopo aver scontato un turno di squalifica, Guiu torna sulla linea dei trequartisti.

Arbitro della gara sarà Pezzuto di Lecce, assistito da Di Gioia e Niedda. Quarto uomo Lovison. Al Var Serra, Avar Di Vuolo.

Al Barbera è tutto pronto per una sfida che può pesare nella corsa ai piani alti della classifica.