Serie B, al via la 25ª giornata: programma completo e classifica aggiornata
La Serie B entra nel vivo con la 25ª giornata, un turno che può ridisegnare gli equilibri sia in vetta sia nella parte bassa della classifica. Il Palermo ospita la Virtus Entella al “Renzo Barbera”, mentre il Venezia capolista è atteso dalla trasferta di Cesena.
Il programma della 25ª giornata
Oggi
Modena-Carrarese – ore 15.00
Palermo-Virtus Entella – ore 15.00
Sampdoria-Padova – ore 15.00
Catanzaro-Mantova – ore 17.15
Cesena-Venezia – ore 19.30
Domani
Bari-Südtirol – ore 15.00
Monza-Juve Stabia – ore 15.00
Spezia-Frosinone – ore 15.00
Empoli-Reggiana – ore 17.15
Avellino-Pescara – ore 19.30
Un turno che mette di fronte diverse squadre impegnate nella lotta promozione. Il Venezia guida la classifica con 50 punti, tallonato dal Frosinone a 49 e dal Monza a 48. Il Palermo è quarto a quota 45, con l’obiettivo di accorciare ulteriormente.
La classifica aggiornata dopo 24 giornate
Venezia 50
Frosinone 49
Monza 48
Palermo 45
Catanzaro 38
Juve Stabia 38
Modena 37
Cesena 37
Südtirol 30
Carrarese 30
Padova 29
Empoli 28
Avellino 28
Sampdoria 26
Virtus Entella 25
Reggiana 24
Mantova 23
Spezia 22
Bari 21
Pescara 15
In vetta la lotta è serrata, con quattro squadre racchiuse in cinque punti. In coda, il Pescara resta fanalino di coda a quota 15, mentre Spezia e Bari cercano punti pesanti per allontanarsi dalla zona calda.
Numeri curiosi: tra i protagonisti individuali spiccano i cinque legni colpiti da Kike Pérez, mentre Yeboah e Pohjanpalo ne hanno centrati quattro ciascuno, segno di un campionato dove anche gli episodi possono fare la differenza.
La 25ª giornata può rappresentare uno snodo decisivo: tra scontri diretti e trasferte insidiose, la Serie B si prepara a vivere un altro weekend ad alta tensione.