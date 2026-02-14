Serie B, al via la 25ª giornata: programma completo e classifica aggiornata

La Serie B entra nel vivo con la 25ª giornata, un turno che può ridisegnare gli equilibri sia in vetta sia nella parte bassa della classifica. Il Palermo ospita la Virtus Entella al “Renzo Barbera”, mentre il Venezia capolista è atteso dalla trasferta di Cesena.

Il programma della 25ª giornata

Oggi

Modena-Carrarese – ore 15.00

Palermo-Virtus Entella – ore 15.00

Sampdoria-Padova – ore 15.00

Catanzaro-Mantova – ore 17.15

Cesena-Venezia – ore 19.30

Domani

Bari-Südtirol – ore 15.00

Monza-Juve Stabia – ore 15.00

Spezia-Frosinone – ore 15.00

Empoli-Reggiana – ore 17.15

Avellino-Pescara – ore 19.30

Un turno che mette di fronte diverse squadre impegnate nella lotta promozione. Il Venezia guida la classifica con 50 punti, tallonato dal Frosinone a 49 e dal Monza a 48. Il Palermo è quarto a quota 45, con l’obiettivo di accorciare ulteriormente.

La classifica aggiornata dopo 24 giornate

Venezia 50

Frosinone 49

Monza 48

Palermo 45

Catanzaro 38

Juve Stabia 38

Modena 37

Cesena 37

Südtirol 30

Carrarese 30

Padova 29

Empoli 28

Avellino 28

Sampdoria 26

Virtus Entella 25

Reggiana 24

Mantova 23

Spezia 22

Bari 21

Pescara 15

In vetta la lotta è serrata, con quattro squadre racchiuse in cinque punti. In coda, il Pescara resta fanalino di coda a quota 15, mentre Spezia e Bari cercano punti pesanti per allontanarsi dalla zona calda.

Numeri curiosi: tra i protagonisti individuali spiccano i cinque legni colpiti da Kike Pérez, mentre Yeboah e Pohjanpalo ne hanno centrati quattro ciascuno, segno di un campionato dove anche gli episodi possono fare la differenza.

La 25ª giornata può rappresentare uno snodo decisivo: tra scontri diretti e trasferte insidiose, la Serie B si prepara a vivere un altro weekend ad alta tensione.