Palermo, c’è chi torna e spera di restare. Corona resta all’Empoli? Saric chiede una nuova chance

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su quei calciatori di proprietà del Palermo e sulle loro chance di tornare in rosa per restarci.

Il Palermo si trova in una fase di ristrutturazione e valutazione del suo organico, con particolare attenzione ai giocatori che stanno tornando dai prestiti. Questa analisi è cruciale per stabilire chi potrà avere un ruolo nel futuro della squadra e chi, invece, potrebbe essere nuovamente ceduto o lasciato andare.

Giocatori chiave e le loro performance

Saric – Dopo una stagione di rinascita all’Antalyaspor, dove ha ricoperto un ruolo di leader e segnato gol decisivi, Saric si presenta come una potenziale risorsa per il Palermo. Le sue prestazioni in Turchia potrebbero convincere il club a reintegrarlo nell’organico per la stagione 2024/25, sfruttando l’investimento di quasi 2 milioni di euro fatto nel 2022.

Damiani – Il centrocampista ha avuto un impatto significativo con la Juventus Next Gen, diventando un elemento centrale nel centrocampo e dimostrando la sua importanza nei play-off di Serie C. Tuttavia, la sua ottima annata potrebbe attirare l’interesse di altri club in Serie B e C, rendendo il suo ritorno a Palermo meno probabile.

Situazione dei giocatori con minor potenziale di rientro

Broh – Con un utilizzo limitato al Südtirol e poche prestazioni di rilievo, le possibilità di Broh di tornare a far parte del Palermo sembrano scarse. La sua esperienza in Alto Adige non sembra aver convinto i dirigenti del club siciliano delle sue capacità.

Devetak – Anche se ha contribuito alla salvezza dell’Istra con prestazioni solide, il ruolo di terzino sinistro richiede giocatori con caratteristiche particolari e Devetak potrebbe non essere considerato adeguato per le esigenze del Palermo.

Fella – Similmente a Damiani, Fella ha avuto una buona stagione con il Latina, segnando cinque gol e fornendo due assist. Le sue prestazioni potrebbero portarlo ad attrarre l’interesse di altri club, specialmente in Serie C dove ha già dimostrato di poter eccellere.

Il caso particolare di Corona

Corona rappresenta un caso interessante: dopo una stagione eccezionale con la Primavera dell’Empoli e un’esordio in prima squadra, è probabile che l’Empoli eserciti il diritto di riscatto. Questo renderebbe la sua permanenza al Palermo altamente improbabile, dato il potenziale di sviluppo e le opportunità che potrebbe avere con il club toscano.

Il Palermo deve navigare tra le opportunità e le sfide presentate dai ritorni dei giocatori dai prestiti. Ogni decisione dovrà essere ponderata con attenzione, considerando non solo le prestazioni dei giocatori ma anche le esigenze tattiche del team e le possibilità di mercato. La gestione di questi ritorni sarà decisiva per la costruzione di una squadra competitiva per la stagione 2024/25.