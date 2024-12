Una grande opportunità per i tifosi rosanero arriva dalla 19ª giornata di Serie B. La sfida tra Palermo e Bari, in programma allo stadio Renzo Barbera, sarà trasmessa gratuitamente su DAZN. Questa decisione mette sotto i riflettori uno dei match più attesi del turno, con i rosanero chiamati a un’importante prova di carattere per rilanciarsi nelle zone alte della classifica.

