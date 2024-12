Calabro presenta Sampdoria-Carrarese: «Loro squadra attrezzata per stare ai vertici della B»

In vista della prossima sfida tra Sampdoria e Carrarese, è intervenuto in sede di conferenza stampa il tecnico Calabro per presentare il match:

«iamo soddisfatti della recente vittoria contro il Cosenza, abbiamo dato un’importante dimostrazione, prima di tutto a noi stessi, delle qualità di cui siamo in possesso, del resto è stato un successo meritato e contro una nostra diretta rivale per la salvezza. Vincere trasmette entusiasmo, sia ai ragazzi che scendono in campo sia a tutto l’ambiente Carrarese, ed è importante che questo ci accompagni verso i tanti impegni prestigiosi e ravvicinati che ci attenderanno durante le feste. Sampdoria? La storia e il passato della Sampdoria non possono che renderci orgogliosi di avere la possibilità di confrontarci contro un Club di tale spessore. Il presente dice che la Carrarese può andare oltre i sogni e vivere simili serate accompagnate da quel che dovrebbe essere un importante esodo di nostri tifosi. Questa sfida sarà certamente emozionante, ma i ragazzi si stanno abituando al prestigio generale della categoria ed è il motivo per cui mi aspetto da loro una partita non influenzata da fattori esterni al campo. La Sampdoria, aldilà delle difficoltà di inizio stagione, è una squadra attrezzata per stare ai vertici della Serie B, hanno una rosa composta da giocatori di grande spessore e per noi sarà importante attuare un piano gara che risulti efficace nell’arginare persino la qualità del singolo giocatore. Ai ragazzi ho già detto che pretendo che la squadra sia caparbia e coraggiosa in campo, poiché sarà fondamentale proporre il nostro solito atteggiamento, oltre che una strategia tattica che potrà avere un tema variabile che potrà essere ,a seconda di quello potremmo valutare, aggressione alta oppure pressione limitata in alcune zone o ancora un’attesa per aspettare i nostri avversari. Contro la Sampdoria scenderà in campo la miglior formazione possibile nonostante le diverse assenze che ci accompagneranno in questa difficile trasferta».