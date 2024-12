Palermo tra alti e bassi: il mercato di Serie B premia Desplanches, ma penalizza Brunori e Le Douaron

Il mercato di Serie B ha subito una serie di aggiornamenti significativi secondo i dati pubblicati dal noto portale Transfermarkt.it. Tra le squadre analizzate, il Palermo emerge con valutazioni contrastanti che riflettono le prestazioni altalenanti della squadra rosanero in questo primo scorcio di campionato.

I Top Player del Palermo: Chi Sale e Chi Scende

Le valutazioni di alcuni giocatori chiave del Palermo hanno subito delle flessioni. Matteo Luigi Brunori, bomber e capitano dei rosanero, ha visto il proprio valore di mercato calare da 4 milioni a 3,5 milioni di euro (-0,5). Nonostante resti uno dei pilastri offensivi della squadra, il rendimento non brillante rispetto alla scorsa stagione ha influito negativamente sulla valutazione economica.

Anche Jeremy Lund, il terzino statunitense, mantiene invariata la sua valutazione a 3,5 milioni di euro, segno che le prestazioni difensive sono rimaste stabili ma senza particolari exploit. Nessuna variazione, inoltre, per Filippo Ranocchia, il centrocampista di talento che continua a essere valutato 4 milioni di euro.

Tra le note positive spicca il giovane portiere Sebastiano Desplanches, che ha visto crescere il suo valore fino a 2,5 milioni di euro. Una crescita incoraggiante che testimonia la fiducia nei suoi mezzi e nelle sue prospettive future.

Per quanto riguarda Jérémy Le Douaron, l’attaccante francese acquistato per 4 milioni di euro, ha visto una diminuzione del proprio valore, scendendo a 3,5 milioni di euro. Un dato che evidenzia la necessità di un rilancio nelle prestazioni per riconquistare lo status precedente.

Anche Claudio Gomes, il centrocampista francese, ha subito una leggera flessione di valore, passando da 2,9 milioni di euro a 2,8 milioni di euro (-0,1). Pur restando un elemento chiave per il Palermo, dovrà dimostrare di poter incidere maggiormente per invertire questa tendenza.

Confronto con la Concorrente al Vertice

Il Sassuolo, fresco di retrocessione dalla Serie A, domina la classifica dei valori di mercato con due stelle assolute: Domenico Berardi e Armand Laurienté, entrambi valutati 10 milioni di euro. A loro si aggiunge il giovane talento dello Spezia, Francesco Pio Esposito, che ha raddoppiato il proprio valore raggiungendo anch’egli la doppia cifra.

A differenza di questi club, il Palermo deve fare i conti con una rosa dall’alto potenziale ma con qualche difficoltà a esprimerlo in maniera continua. Il club rosanero, che partiva con ambizioni di promozione, è stato superato in termini di valore complessivo dal Pisa e sente il fiato sul collo dello Spezia, due squadre che si stanno dimostrando più solide e competitive nella corsa verso la Serie A.