Amauri in visita al Museo del Palermo. L’ex rosanero, ricordiamo è in città per il “Legends Day” l’inaugurazione del Centro Sportivo del Palermo in programma domani.

Oggi l’ex attaccante al Barbera per Palermo-Sampdoria è andato a far visita al Museo rosanero. Di seguito una clip pubblicata dal club sui social: