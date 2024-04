Serie B: il Pisa cade a Brescia, le rondinelle vincono 3-1. Pari in rimonta per il Cosenza contro la Feralpisalò. Risultati finali e classifica aggiornata

Terminano le gare di serie B giocate alle ore 14. Il Brescia batte 3-0 il Pisa grazie alle reti di Bianchi e Moncini in doppietta. Allo scadere i toscani vanno in gol su rigore con Torregrossa. Finisce 2-2 tra Feralpisalò e Cosenza. I padroni di casa per due volte sono passati in vantaggio e in entrambe le occasioni sono stati raggiunti dai calabresi.

Ecco i risultati finali:

Brescia-Pisa 3-1 (Moncini 37′ e 85′, Bianchi 55′)

Feralpisalò-Cosenza 2-2 (La Mantia 19′, 54′; Tutino 27′ Antonucci 74′)

Spezia-Lecco 1-1 (Hristov 12′; Buso 41′)

Sudtirol-Parma 0-0

Ternana-Modena 0-0

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Parma 66

Cremonese 59

Como 58

Venezia 57

Catanzaro 52

Palermo 49

Brescia 45

Sampdoria 43

Reggiana 40

Pisa 40

Sudtirol 39

Modena 39

Cittadella 39

Cosenza 35

Bari 35

Spezia 35

Ternana 33

Ascoli 31

Feralpisalò 31

Lezzo 23