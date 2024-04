Sampdoria, testa al futuro: contatti con Vagnati per sostituire Mancini

La Sampdoria, oggi avversaria del Palermo al Barbera, pensa già al futuro.

Come si legge su “Tmw” c’è fiducia e soddisfazione nelle scelte mercato di Andrea Mancini, ma è chiaro che la proprietà guardi al domani con ambizione, cercando anche una nuova figura che lavori al suo fianco.

Per questo è andato in scena un contatto diretto con Davide Vagnati. Deus ex machina del mercato del Torino di Urbano Cairo.

Un contatto per capire la situazione tra presente e futuro di Vagnati, che ha un contratto da responsabile dell’area tecnica del Toro fino al giugno del 2025.