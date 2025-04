Padova promosso in B. Il pres. Peghin: «Da oggi inizia un nuovo capitolo»

A Padova è festa per il ritorno in Serie B. I biancoscudati, assenti dalla cadetteria da sei anni, hanno ottenuto la promozione ieri pomeriggio dopo lo zero a zero a Lumezzane. Di seguito la parole del presidente Francesco Peghin:

«Oggi (ieri, ndr) é stata prima sofferenza e poi grande gioia. Da quando abbiamo iniziato a perdere punti – si legge su Trivenetogoal.it – ho perso anni di vita. È un sogno che si realizza. Ho iniziato a crederci dopo Trieste. Da sportivo sono felicissimo. Oughourlian lo sentirò, ma lo immagino felice, dopo le due promozioni mancate negli anni addietro. Sassolini tolti? Ci sono state polemiche da un certo tipo di stampa che mi hanno lasciato così. Forse hanno fatto anche i riti vodoo perché non salissimo. Credo che dovevamo essere maggiormente rispettati. Anno scorso secondi, quest’anno abbiamo vinto. Ricordo gli insulti lo scorso anno. Detto ciò rendo onore al Vicenza, anche se ci ha fatto soffrire tanto. Ora è tempo di festeggiare. Gioiamo tutto assieme ora. Trieste è stato il momento decisivo. Qualcosa è girato. La sera prima di Trieste, mia madre Annamaria mi ha chiamato parlandomi della luna piena. Ho espresso un desiderio e poi si è avverato. A Trieste in termini di carattere ha espresso qualcosa di enorme. E poi si sono allineate le stelle. Da oggi partiamo un altro capitolo».