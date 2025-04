Caos a Brescia: Cellino vuole le dimissioni di Maran

Situazione tutt’altro che serena in casa Brescia. Al rapporto ormai compromesso tra il patron Massimo Cellino e i tifosi, che chiedono un cambio societario, si aggiunge una situazione di classifica delicata per i lombardi, impegnati nell’intensa lotta salvezza. Il patron delle “Rondinelle” vuole evitare la retrocessione e – si legge su “Il Giornale di Brescia” – avrebbe invitato Rolando Maran a dimettersi dopo la sconfitta casalinga per 2 a 1 contro il Pisa. Il tecnico ha respinto la richiesta del presidente, ma la società starebbe facendo le sue riflessioni sul futuro del suo allenatore a quattro giornate dalla fine del campionato.

