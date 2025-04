Padova promosso in B. Andreoletti: «Stagione fantastica. Adesso godiamo»

«Tante bellissime emozioni. Ci siamo uniti a riccio nel momento in cui sembrava tutto finito e siamo riusciti a portare a casa questa promozione. Sono molto giovane, anche come allenatore e come uomo. Penso che nella mia lunga carriera che spero di avere non troverò mai più un gruppo di ragazzi così. Senza questi ragazzi sarebbe stato impossibile. Lo faccio ancora pubblicamente. Adesso festeggiamo, non voglio andare un secondo oltre questa partita. Avremo settimane e mesi per fare tutte le valutazioni del caso. Non sono mai stato un grande indovino, ma ho beccato una serie di pronostici incredibili. Oggi è il momento di godere, è una stagione incredibile. Spero che questa vittoria unisca». Queste le dichiarazioni raccolte da Trivenetogoal.it e rilasciate da Matteo Andreoletti, tecnico del Padova neopromosso in Serie B.

