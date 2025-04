Accomando (DAZN): “Palermo, Gilardino possibile idea per la prossima stagione”

Il rapporto mai sbocciato con la piazza di Palermo, potrebbe costare la panchina per Alessio Dionisi, la cui conferma in rosanero è soprattutto legata ad una vittoria negli eventuali playoff, che ad oggi non sono matematicamente centrati. Nel frattempo, la società siciliana starebbe già valutando alcuni profili qualora l’ex Sassuolo dovesse salutare a fine stagione. Secondo Orazio Accomando, giornalista di DAZN, uno dei possibili nomi che potrebbe prendere quota in casa Palermo sarebbe Alberto Gilardino, protagonista della promozione del Genoa in Serie A nel 2022-23 ed esonerato nella prima parte dell’attuale stagione.

