Padova-Palermo, gli ultras: «Rimarremo fuori fino alla riapertura della Curva Sud»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
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Clima teso in vista di Padova-Palermo, con la presa di posizione netta della tifoseria organizzata biancoscudata. Gli ultras del Padova hanno confermato la loro decisione di disertare lo stadio fino alla riapertura della Curva Sud, ribadendo quanto già annunciato nei mesi scorsi.

Nel comunicato pubblicato sui social, il gruppo ha spiegato le ragioni della protesta: «Come promesso nel comunicato di gennaio, a malincuore, ribadiamo che la tifoseria rimarrà fuori dallo stadio fino a quando la Curva Sud non sarà finalmente aperta e agibile al pubblico».


Una scelta forte, motivata da ritardi e promesse non mantenute. «Disertiamo d’ora in poi un settore casalingo che ci ha ospitati per fin troppo tempo, mentre si accumulavano ritardi e promesse», si legge ancora nella nota.

Non manca però un messaggio alla squadra e allo staff tecnico: «Chiediamo ancora una volta scusa al Mister e alla squadra, vittime a loro volta di questa situazione indegna, non vi faremo mancare il nostro supporto».

Infine, un richiamo al rispetto per tutta la piazza: «I tifosi del Calcio Padova, tutti, meritano rispetto. Ci rivediamo (forse) il 12 aprile».

Una posizione che rischia di incidere anche sul clima della sfida contro il Palermo, con uno stadio che potrebbe presentarsi privo del sostegno della curva organizzata.

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