Padova, Natale in campo: allenamento il 25 prima della trasferta di Palermo

PADOVA – Niente deroghe né eccezioni: il Padova si allenerà anche il giorno di Natale per preparare la trasferta di Palermo, ultima gara del 2025 in programma sabato 27 dicembre alle ore 17.15 al “Renzo Barbera”. La decisione è arrivata dopo il confronto interno annunciato dal tecnico Matteo Andreoletti, che dopo il pareggio con la Sampdoria aveva lasciato aperta la possibilità di valutare insieme alla squadra l’ipotesi di una giornata di riposo.

Alla fine ha prevalso la logica del campionato. Come la maggior parte delle squadre di Serie B, anche il Padova scenderà in campo il 25 dicembre per non interrompere il percorso di preparazione in vista di un impegno considerato delicato. L’allenamento è fissato alle ore 10.30, a porte chiuse, al centro sportivo della Guizza. Una scelta che consentirà comunque a giocatori e staff di trascorrere il pranzo natalizio con le rispettive famiglie.

In vista della sfida contro i rosanero, Andreoletti potrà contare sul recupero di Harder, che torna a disposizione e si giocherà una maglia da titolare a centrocampo con Fusi, Crisetig e Varas. Un rientro importante che amplia le opzioni nella zona nevralgica del campo, in un match che rappresenta un banco di prova significativo contro una delle squadre più attrezzate del campionato.

Dopo l’impegno del Barbera, il Padova usufruirà di una settimana di riposo: la ripresa degli allenamenti è fissata per domenica 4 gennaio, al mattino, quando scatterà la preparazione per l’inizio del 2026.