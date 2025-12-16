Padova, due club di C su Belli: cessione possibile a gennaio

Francesco Belli, difensore del Padova, potrebbe essere uno dei protagonisti del mercato di gennaio. Nonostante le sue qualità indiscutibili e la versatilità che lo rende utile in più ruoli, il classe ’94 fatica a trovare lo spazio che desidera nell’undici titolare dei biancoscudati.

Secondo quanto riportato da tuttoc.com, due importanti club di Serie C, Catania e Cosenza, hanno messo nel mirino il difensore, che potrebbe lasciare il Padova nel prossimo mercato invernale. Entrambe le squadre sarebbero interessate ad aggiungere Belli al proprio organico, vista la sua esperienza e la capacità di adattarsi a diverse posizioni in difesa.

Con il calciomercato di gennaio alle porte, Belli potrebbe essere uno dei movimenti più rilevanti in casa Padova, se la società deciderà di cederlo per permettergli di trovare maggiore continuità altrove.