Nuova onorificenza per Mauro Balata: nominato Ufficiale della Repubblica

Giornata di prestigio per Mauro Balata, ex presidente della Lega Serie B, che è stato insignito del titolo di Ufficiale della Repubblica. La cerimonia si è tenuta oggi nella storica Sala della Protomoteca al Campidoglio, alla presenza del prefetto di Roma Lamberto Giannini e del prefetto Francesco Tagliente, presidente della Fondazione Insigniti O.M.R.I.

Già Cavaliere al merito dal 2014, Balata riceve questa nuova onorificenza per i suoi meriti civili e sociali, riconosciuti in particolare durante la sua guida della Lega B dal 2017 al 2024, periodo segnato da riforme e innovazioni fondamentali per il campionato cadetto.