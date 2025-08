NON VENGO AL MILAN… Ho un matrimonio | Assurdo, il calciatore non si presenta agli allenamenti

Sta prendendo forma il nuovo Milan guidato da Tare e Allegri e si continuano a rincorrere i rumors di calciomercato.

Sotto la guida del nuovo corso targato Igli Tare e Massimiliano Allegri, il Milan sta mostrando un’intensa attività sul mercato. Il club ha già tesserato Pietro Terracciano dalla Fiorentina, che ricoprirà il ruolo di vice Maignan. Per la fascia sinistra, si è assicurato le prestazioni di Pervis Estupiñan, prelevato dal Brighton.

Il reparto di centrocampo è stato rafforzato con due acquisti di spessore: il giovane e promettente Samuele Ricci, proveniente dal Torino, e il fuoriclasse croato Luka Modrić. Per quanto riguarda la difesa, l’attenzione del club è focalizzata su diversi profili. L’obiettivo principale sembra essere Guela Doué, ma si stanno monitorando anche altri giocatori come Singo, Dodô, Brown e Tchatchoua.

Tra i profili seguiti con maggiore interesse per la mediana ci sono Javi Guerra e Weston McKennie, giocatori che potrebbero portare dinamismo e fisicità al reparto centrale del campo.

Per il ruolo di attaccante, l’obiettivo principale rimane Dusan Vlahović. Tuttavia, la dirigenza sta esplorando diverse opzioni per trovare il profilo ideale per l’attacco. Tra i nomi che figurano nella lista del club ci sono Gonçalo Ramos del PSG, Jackson del Chelsea, Dovbyk della Roma, Højlund del Manchester United e Kalimuendo del Rennes.

Tare lavora alle cessioni

Il Milan sta dimostrando grande dinamismo anche sul fronte delle cessioni. La partenza più significativa è quella di Tijjani Reijnders, che si è trasferito al Manchester City per una cifra complessiva di circa 70 milioni. Anche Theo Hernandez ha lasciato i rossoneri per l’Al-Nassr. Un altro addio è quello di Marco Sportiello, tornato all’Atalanta.

La dirigenza è ora impegnata a trovare una sistemazione per altri giocatori considerati in esubero. Per Adli si registrano interessamenti da parte di Cremonese, Cagliari, Sassuolo e Torino. Bennacer, dopo aver rifiutato un’offerta dall’Al-Ittihad, sembra avere due opzioni concrete: il Marsiglia o la Juventus. I giovani Bondo e Filippo Terracciano potrebbero finire in prestito alla Cremonese, mentre su Okafor ci sono gli occhi di Bologna, Flamengo e Lecce.

Prosegue la telenovela Jashari

Il Milan continua a spingere per Ardon Jashari, il centrocampista che ha già fatto molto parlare di sé. Il giocatore, centrocampista difensivo noto per la sua aggressività, ha recentemente scatenato un “giallo” sui social per la sua assenza dal ritiro del Club Bruges.

Tuttavia, l’assenza era concordata con il club, poiché Jashari aveva ottenuto il permesso di partecipare al matrimonio del fratello in Macedonia. Questo episodio non ha fermato la trattativa con il Milan, che continua a lavorare per portarlo in Serie A, sua destinazione preferita. Jashari ha manifestato più volte la sua volontà di vestire la maglia rossonera.