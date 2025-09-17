NEYMAR… con la maglia del Boca Juniors | Era un sogno fin da bambino, trasferimento Ufficiale

Neymar è uno dei calciatori brasiliani più forti degli ultimi anni.

Negli ultimi anni la carriera di Neymar ha vissuto alti e bassi, tra momenti di grande talento e frequenti problemi fisici. Dopo le stagioni al Paris Saint-Germain, dove ha mostrato sprazzi di classe assoluta ma senza mai riuscire a conquistare la Champions League, il brasiliano ha iniziato a essere al centro di critiche per la sua continuità e la tenuta atletica. Gli infortuni, soprattutto alle caviglie, hanno limitato la sua capacità di incidere nei momenti chiave.

Parallelamente, il rapporto con il club francese e con parte della tifoseria si è fatto complicato. Neymar è stato spesso accusato di non incarnare la stessa dedizione di altri compagni e di essere troppo concentrato sulla sua vita extracalcistica. Nonostante ciò, ha contribuito a numerosi titoli nazionali e ha formato con Messi e Mbappé un tridente che, almeno sulla carta, sembrava destinato a dominare l’Europa.

Nel 2023 ha scelto di lasciare l’Europa e trasferirsi all’Al-Hilal in Arabia Saudita, segnando una svolta significativa nella sua carriera. Il passaggio è stato letto come la ricerca di nuove sfide e di un contratto ricchissimo, ma anche come un segnale di addio anticipato al calcio europeo di vertice.

Anche in Arabia, però, Neymar ha dovuto fare i conti con un grave infortunio al ginocchio che lo ha costretto a un lungo stop, riducendo ulteriormente il suo impatto in campo. Oggi resta una stella del calcio mondiale, ma la sua parabola recente racconta di un campione che non è riuscito a esprimere fino in fondo il potenziale immenso che aveva promesso.

Il regalo di Paredes e la reazione di Neymar

Neymar si è mostrato entusiasta per il regalo ricevuto da un ex compagno di squadra. L’asso brasiliano del Santos ha pubblicato sui social una foto in cui posa con la maglia del Boca Juniors, inviatagli da Leandro Paredes, con cui aveva condiviso lo spogliatoio al Paris Saint-Germain.

“Grazie, fratello”, ha scritto Neymar al campione del mondo argentino, due volte vincitore della Copa América. Il gesto ha subito catturato l’attenzione dei tifosi del Boca, emozionati nel vedere il brasiliano con i colori Xeneizes. Paredes, tornato due mesi fa al Boca dopo una lunga parentesi europea, ha mantenuto rapporti stretti con Neymar e con altri ex compagni come Angel Di Maria, protagonista nell’1-1 contro il Rosario Central.

Nazionale e futuro al Mondiale 2026

A 33 anni, Neymar attraversa una fase particolare della carriera. Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, ha deciso di non convocarlo per la doppia sfida finale delle qualificazioni al Mondiale 2026. Tuttavia, il tecnico ha ribadito che il talento del brasiliano non è in discussione: “Se Neymar è nella sua miglior forma, non avrà problemi a far parte della squadra”.

Il Mondiale che si terrà tra Stati Uniti, Canada e Messico potrebbe quindi rappresentare l’ultima grande vetrina internazionale per Neymar. Molto dipenderà dalla sua condizione fisica, considerata decisiva per vederlo ancora protagonista ai massimi livelli.