Tuttosport: “Al Monza l’obiettivo è la Serie A”

Come scrive Gianluca Scaduto su Tuttosport, il Monza non sarà forse la squadra più forte della Serie B, almeno secondo le agenzie di scommesse che vedono Palermo e Venezia davanti, ma col passare delle giornate potrebbe diventarlo. La società brianzola ha lanciato un messaggio forte al campionato: non è partito nessuno dei big.

Pessina, Colpani, Izzo, Carboni, Dany Mota e Birindelli sono rimasti nonostante le offerte arrivate. Una scelta che ha dato continuità e ha permesso di inserire rinforzi di categoria come Thiam, Galazzi, Lucchesi, Delli Carri, Azzi e Ravanelli. «Il nuovo ds Burdisso – sottolinea Scaduto su Tuttosport – ha lavorato bene per consegnare a Bianco una rosa competitiva, arricchita da tre nazionali: Obiang (Guinea Equatoriale), Sardo (Italia U20) e Stranjar (Slovenia U19)».

Il clima attorno alla squadra è cambiato. Dopo la retrocessione, che aveva lasciato amarezza e portato contestazioni, i tifosi sono tornati a sostenere la squadra. La presentazione in piazza ha segnato la ritrovata unità d’intenti. «Gli striscioni di protesta della Curva Pieri – ricorda Scaduto su Tuttosport – sono ormai un ricordo: oggi regna entusiasmo».

Sul campo, il Monza ha iniziato bene: vittoria sul Mantova e pareggio a Bari (1-1). Un avvio che lo colloca in vetta a 4 punti insieme ad altre 7 squadre. «Era da 15 anni – evidenzia Tuttosport – che dopo due turni non c’era nessuna squadra a punteggio pieno, segnale di una Serie B equilibrata e incerta».

Sul piano societario, continua il periodo di transizione tra la famiglia Berlusconi e la nuova proprietà statunitense, con il passaggio definitivo previsto nel 2026. In panchina Paolo Bianco affronta la sua grande occasione: dopo le esperienze a Modena e Frosinone, punta a dimostrare di poter guidare i brianzoli fino alla lotta per la promozione diretta.

La Serie A è l’obiettivo dichiarato: con una rosa di valore e il sostegno ritrovato del pubblico, il Monza vuole riprendersi subito il palcoscenico che conta.