Tuttosport: “Al Monza l’obiettivo è la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2025

Come scrive Gianluca Scaduto su Tuttosport, il Monza non sarà forse la squadra più forte della Serie B, almeno secondo le agenzie di scommesse che vedono Palermo e Venezia davanti, ma col passare delle giornate potrebbe diventarlo. La società brianzola ha lanciato un messaggio forte al campionato: non è partito nessuno dei big.

Pessina, Colpani, Izzo, Carboni, Dany Mota e Birindelli sono rimasti nonostante le offerte arrivate. Una scelta che ha dato continuità e ha permesso di inserire rinforzi di categoria come Thiam, Galazzi, Lucchesi, Delli Carri, Azzi e Ravanelli. «Il nuovo ds Burdisso – sottolinea Scaduto su Tuttosport – ha lavorato bene per consegnare a Bianco una rosa competitiva, arricchita da tre nazionali: Obiang (Guinea Equatoriale), Sardo (Italia U20) e Stranjar (Slovenia U19)».

Il clima attorno alla squadra è cambiato. Dopo la retrocessione, che aveva lasciato amarezza e portato contestazioni, i tifosi sono tornati a sostenere la squadra. La presentazione in piazza ha segnato la ritrovata unità d’intenti. «Gli striscioni di protesta della Curva Pieri – ricorda Scaduto su Tuttosport – sono ormai un ricordo: oggi regna entusiasmo».

Sul campo, il Monza ha iniziato bene: vittoria sul Mantova e pareggio a Bari (1-1). Un avvio che lo colloca in vetta a 4 punti insieme ad altre 7 squadre. «Era da 15 anni – evidenzia Tuttosport – che dopo due turni non c’era nessuna squadra a punteggio pieno, segnale di una Serie B equilibrata e incerta».

Sul piano societario, continua il periodo di transizione tra la famiglia Berlusconi e la nuova proprietà statunitense, con il passaggio definitivo previsto nel 2026. In panchina Paolo Bianco affronta la sua grande occasione: dopo le esperienze a Modena e Frosinone, punta a dimostrare di poter guidare i brianzoli fino alla lotta per la promozione diretta.

La Serie A è l’obiettivo dichiarato: con una rosa di valore e il sostegno ritrovato del pubblico, il Monza vuole riprendersi subito il palcoscenico che conta.

