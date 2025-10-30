Tuttosport: “Il Monza di Bianco si prende la Serie B”

Il Monza di Bianco vola in zona promozione diretta: quarta vittoria di fila e secondo posto dopo il successo a Palermo. Analisi e numeri del momento d’oro nel racconto di Diego Marturano per Tuttosport.

Dieci giornate per entrare in zona promozione diretta. Il Monza di Bianco ha trovato il ritmo giusto e, come scrive Diego Marturano su Tuttosport, ha lanciato un messaggio chiaro a tutta la Serie B: vuole restarci fino alla fine. La vittoria di martedì sul campo del Palermo — la quarta consecutiva — ha portato i brianzoli al secondo posto, confermando una crescita costante sotto tutti i punti di vista.

Il paragone con il Sassuolo di un anno fa, protagonista di una risalita analoga dopo una retrocessione amara, non è casuale. Anche il Monza, come sottolinea Diego Marturano su Tuttosport, ha costruito il suo successo partendo dalla difesa, oggi la più solida della categoria, e da un talento diffuso che ha reso la squadra letale.

Dopo un avvio da cinque gol in sei partite, la macchina biancorossa si è sbloccata definitivamente: nove reti nelle ultime quattro gare, con successi netti contro Reggiana e Palermo. Non è solo questione di cinismo sotto porta, ma di volume offensivo e precisione: più tiri, più fiducia, più punti.

Le chiavi della rinascita, evidenzia ancora Diego Marturano su Tuttosport, sono nei singoli. Mota Carvalho e Alvarez si dividono le copertine — quattro gol il primo, tre il secondo — ma non hanno ancora avuto modo di giocare insieme dall’inizio, penalizzati dagli infortuni. Keita continua a dimostrare di essere di un’altra categoria, mentre Colpani e Ciurria sono attesi per completare l’arsenale offensivo.

Colpani, cresciuto nell’Atalanta, cerca di ritrovare la brillantezza dei tempi migliori dopo la parentesi difficile a Firenze. Bianco lo sta valorizzando, chiedendogli di ispirarsi a Cole Palmer del Chelsea, e i primi segnali sono incoraggianti.

A chiudere il cerchio c’è Izzo, simbolo e trascinatore di questo Monza: con tre gol in otto presenze, è già alla sua miglior stagione realizzativa in Brianza. «Il volto di un gruppo che si è calato con ferocia nella categoria», scrive Diego Marturano su Tuttosport.

Il Monza ha trovato il suo equilibrio, la sua identità e soprattutto la convinzione di poter tornare in Serie A. Domenica, all’U-Power Stadium (ore 17.15), arriverà lo Spezia: obiettivo, la quinta vittoria consecutiva per continuare a sognare in grande.