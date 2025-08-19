MILAN-KONE: clamoroso a Roma, l’offerta è arrivata all’agente del giocatore | La decisione dei giallorossi

Il centrocampista è uno dei giocatori più apprezzati in quel ruolo.

Koné è considerato un pilastro da Gasperini per la Roma 2025/2026, ma la società deve fare i conti con esigenze di mercato e vincoli economici. Massara è chiamato a cedere per finanziare nuovi acquisti, soprattutto in attacco, mentre l’Inter resta alla finestra. A Ferragosto sembrava tutto definito per il passaggio del francese ai nerazzurri per circa 40 milioni più bonus, ma la Roma ha frenato, complice il peso del giocatore nello schema tattico e il malumore dei tifosi a pochi giorni dall’inizio del campionato.

Il dietrofront giallorosso è arrivato dopo le pressioni di Gasperini, che considera Koné indispensabile. Dopo il 2-2 con il Neom, il tecnico ha dichiarato: «Manu Koné è un giocatore-chiave, lo considero molto importante. Spero che non ci sia bisogno di perdere nessun giocatore per il Fair Play Finanziario». Le parole del tecnico hanno evidenziato una certa insoddisfazione, dato che attende ancora esterni e un centravanti per completare il reparto offensivo.

La Roma, tuttavia, deve fare i conti con il Settlement Agreement firmato con la Uefa, che impone vincoli stringenti sul Fair Play Finanziario. La cessione di Koné rappresenterebbe una plusvalenza importante, considerando che il centrocampista era arrivato dal Borussia Mönchengladbach per circa 20 milioni e ora potrebbe essere rivenduto a più del doppio. Con quei soldi, Massara potrebbe sbloccare le trattative per profili come Sancho e Bailey, oltre a un terzino sinistro richiesto dal tecnico.

La situazione resta in bilico: da una parte Gasperini difende il suo uomo chiave, dall’altra la dirigenza valuta la necessità di sacrificare un big per rinforzare la rosa. Con la sfida contro il Bologna alle porte, la Roma rischia di privarsi di un elemento cruciale in mediana, lasciando un vuoto difficile da colmare in una squadra ancora in piena costruzione.

La prima scelta del Milan

Durante l’estate 2024, il Milan ha identificato come priorità il centrocampista francese Youssouf Fofana del Monaco. I rossoneri avevano già trovato l’accordo con il calciatore, ma la trattativa col club monegasco si è rivelata complicata, con richiesta iniziale tra i 30 e i 35 milioni, ritenuta troppo elevata.

Alla fine, l’affare si è chiuso per circa 20–25 milioni di euro bonus compresi, formalizzando il trasferimento intorno al 17 agosto 2024.

L’alternativa sempre pronta

Sin dai primi contatti, Manu Koné del Borussia Mönchengladbach era tenuto come una valida alternativa qualora Fofana non fosse stato acquistabile. Le sue caratteristiche fisiche e dinamiche lo rendevano un profilo appetibile, considerato un “piano B” convincente.

Il prezzo proposto dal club tedesco era tra i 15 e i 30 milioni, mentre il Milan mostrava disponibilità a trattare entro limiti più contenuti. Tuttavia, l’operazione non si concretizzò e i rossoneri decisero di puntare su Fofana. Così Koné è andato alla Roma e ora potrebbe essere ceduto all’Inter.