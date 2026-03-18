Mantova travolgente: 3-0 al Cesena, esordio amaro per Cole. Gli Highlights

Esordio da dimenticare per Ashley Cole sulla panchina del Cesena. Il Mantova si impone con un netto 3-0 e replica quanto già visto lo scorso maggio, confermandosi avversario ostico per i romagnoli. Come racconta Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, è un vero e proprio déjà-vu che segna in maniera negativa la prima esperienza dell’ex difensore inglese nel calcio italiano.

Cole sceglie di cambiare volto al Cesena, passando a un inedito 4-2-3-1 dopo una stagione vissuta con il 3-5-2. Una scelta coraggiosa che però non paga. In mezzo al campo Trimboli e Kouda dominano, creando continui problemi alla coppia Corazza-Francesconi. Come sottolinea Gabriele Gilli del Corriere dello Sport, il centrocampo romagnolo va in difficoltà sin dai primi minuti, incapace di arginare le iniziative dei padroni di casa.





La partita si mette subito in salita. Il Mantova passa in vantaggio grazie all’autogol di Zaro su cross di Trimboli, episodio che indirizza immediatamente il match. Poco dopo arriva anche il raddoppio, con la punizione di Castellini deviata dalla barriera. Secondo quanto riportato da Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, il Cesena fatica a reagire e lascia troppo spazio agli avversari.

Nel recupero del primo tempo arriva anche il terzo gol, firmato da Mancuso, che chiude virtualmente la partita. Come evidenzia ancora Gabriele Gilli del Corriere dello Sport, per Cole si tratta di un debutto complicato, che evidenzia quanto lavoro ci sia ancora da fare per dare identità alla squadra e difendere una posizione playoff che ora appare più fragile.

Nel pre-partita, invece, spazio alla festa. Il Mantova ha celebrato i suoi 115 anni coinvolgendo protagonisti di diverse epoche. Un momento speciale, come racconta Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, con la presenza di storici ex calciatori e simboli recenti come Burrai e Monachello, legati ai successi più recenti del club.