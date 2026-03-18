Spezia beffato al 95’: l’Empoli strappa un pari tra le polemiche. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
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Beffa amarissima per lo Spezia, raggiunto nel recupero dall’Empoli al termine di una gara combattuta e carica di tensione. Come racconta Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, i liguri vedono sfumare la vittoria a pochi secondi dal termine, con un rigore trasformato da Saporiti che lascia strascichi polemici.

La squadra di Donadoni, ancora alle prese con l’emergenza offensiva, si presenta con Artistico unica punta supportato da Valoti. A centrocampo torna Nagy dal primo minuto, mentre in difesa si rivede Hristov. Dall’altra parte, l’Empoli di Caserta sceglie un assetto più offensivo. Come sottolinea Riccardo Tofanelli del Corriere dello Sport, gli ospiti si affidano alla qualità di Shpendi e alla presenza di Nasti per provare a scardinare la retroguardia ligure.


Il primo tempo è equilibrato e giocato a buon ritmo. Lo Spezia spinge soprattutto sugli esterni, mentre l’Empoli prova a rispondere con le giocate tra le linee di Shpendi. Le occasioni, però, sono poche: Bandinelli ci prova dalla distanza, mentre Artistico viene anticipato al momento del tiro. Come evidenzia Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, la partita si sviluppa soprattutto a centrocampo, tra pressing e duelli continui.

Nella ripresa lo Spezia aumenta la pressione e trova il meritato vantaggio al 24’: è Artistico, di testa, a battere Fulignati e a far esplodere il pubblico di casa. Secondo quanto riportato da Riccardo Tofanelli del Corriere dello Sport, i bianconeri sembrano avere il controllo della gara, ma non riescono a chiuderla.

L’episodio decisivo arriva nel recupero. Al 95’ l’arbitro, richiamato dal Var, assegna un rigore per un tocco di mano di Aurelio. Una decisione che lascia più di qualche dubbio. Saporiti dal dischetto non sbaglia e firma il definitivo 1-1. Come ribadisce Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, è un pareggio che pesa come una sconfitta per lo Spezia, mentre l’Empoli porta a casa un punto prezioso.

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