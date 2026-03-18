Reggiana, resistenza granata: 0-0 contro il Monza. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
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La Reggiana ferma il Monza e torna a muovere la classifica dopo un momento complicato. Lo 0-0 del “Città del Tricolore” racconta di una squadra incerottata ma viva, capace di opporsi con carattere alla formazione brianzola. Come evidenzia Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, i granata interrompono una serie negativa pesante, fatta di tre sconfitte consecutive e dieci gol subiti.

L’emergenza in casa Reggiana è evidente. Alle assenze già note si aggiunge anche Tripaldelli, fermato da un problema muscolare, in un elenco che comprende diversi titolari. Nonostante questo, come sottolinea Massimo Boccucci del Corriere dello Sport, la squadra di Rubinacci riesce a restare compatta e a reggere l’urto contro un Monza più qualitativo ma poco incisivo.


L’avvio è tutto di marca brianzola. Azzi e Pessina provano subito a creare pericoli, ma la difesa granata regge. La Reggiana risponde con Rover, fermato prima da Thiam e poi dalla difesa avversaria. Nel primo tempo il Monza costruisce molto, arrivando a dieci conclusioni, ma trova sulla sua strada un attento Micai. Come racconta Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, Colombo e Cutrone sfiorano il vantaggio senza riuscire a concretizzare.

Nella ripresa il copione non cambia. Il Monza continua a spingere, ma manca precisione negli ultimi metri. Girma e Rover provano a scuotere la Reggiana, mentre dall’altra parte Colombo e Dany Mota non riescono a trovare la via del gol. Secondo quanto riportato da Massimo Boccucci del Corriere dello Sport, le occasioni più nitide si susseguono ma senza esito, con Micai protagonista tra i pali.

Nel finale la partita resta in bilico. Il Monza aumenta la pressione, ma la difesa granata resiste fino all’ultimo, riuscendo anche a rendersi pericolosa con i subentrati. Come ribadisce Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, è un punto che vale soprattutto per il morale della Reggiana, mentre il Monza rallenta la propria corsa e perde terreno dalla vetta.

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