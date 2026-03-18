Venezia, derby e fuga: 3-1 al Padova. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
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Il Venezia non si ferma e si prende anche il derby, consolidando il primato in classifica. La squadra di Stroppa supera il Padova per 3-1 e lancia un segnale forte in vista dello scontro diretto con il Monza. Come racconta Alessandro Battini sul Corriere dello Sport, i lagunari impongono la loro superiorità dopo una prima fase di studio condizionata anche dal vento.

Per quasi un tempo regge il piano gara di Andreoletti, bravo inizialmente a limitare le linee di gioco del Venezia. Tuttavia, come sottolinea Alessandro Battini del Corriere dello Sport, una volta trovato il vantaggio la capolista prende definitivamente il controllo del match, lasciando poche possibilità di replica agli ospiti.


La gara si sblocca al 41’: il corner battuto da Busio pesca Svoboda sul primo palo, bravo ad anticipare tutti e battere Sorrentino. Un episodio che cambia l’inerzia della partita, come evidenzia Alessandro Battini sul Corriere dello Sport, premiando la crescita progressiva del Venezia dopo un avvio complicato.

Nella ripresa arriva subito il raddoppio. Lancio lungo di Stankovic per Lauberbach, sponda intelligente e difesa del Padova sorpresa: Doumbia non sbaglia e firma il 2-0. Secondo quanto riportato da Alessandro Battini del Corriere dello Sport, è proprio la varietà delle soluzioni offensive a rendere il Venezia una delle squadre più complete del campionato.

Il tris arriva al 29’ con Kike Perez, autore di un tiro-cross che si infila nell’angolino basso senza deviazioni. Un gol che chiude definitivamente i conti, confermando – come ribadisce Alessandro Battini sul Corriere dello Sport – la superiorità della squadra di Stroppa quando riesce ad accendersi.

Nel finale il Padova trova il gol della bandiera con Capelli, su assist di Lasagna, ma è troppo tardi per riaprire la partita. Il Venezia porta a casa tre punti pesantissimi e continua la sua corsa in vetta, con lo scontro diretto alle porte che può valere una fetta di Serie A.

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