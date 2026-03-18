Serie B, 31ª giornata: Venezia in fuga, Palermo frena. Oggi altre sfide decisive

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113)

La 31ª giornata di Serie B entra nel vivo e regala subito indicazioni importanti in chiave promozione e salvezza. Il Venezia allunga in vetta, il Palermo rallenta ancora, mentre la lotta resta apertissima su più fronti.

Al “Barbera” i rosanero non vanno oltre il 2-2 contro la Juve Stabia, un risultato che pesa nella corsa alla Serie A diretta. La squadra di Inzaghi spreca un’altra occasione per accorciare sulle prime, restando ferma a quota 58 punti. Un pareggio che conferma le difficoltà contro le squadre di alta classifica e che rischia di complicare i piani promozione.


Sorride invece il Venezia, sempre più capolista. I lagunari superano il Padova per 3-1 e salgono a 67 punti, consolidando il primo posto. Tiene il passo il Monza, che però non va oltre lo 0-0 sul campo della Reggiana, rimanendo a 64 punti ma con una gara in meno.

Importante anche il successo del Mantova, che travolge il Cesena con un netto 3-0, mentre termina in parità la sfida tra Spezia ed Empoli (1-1), altro risultato che lascia aperti diversi scenari in zona playoff e salvezza.

La classifica vede dunque il Venezia in testa con 67 punti, seguito dal Monza a 64 e dal Frosinone a 59 (con una partita in meno). Il Palermo resta quarto a quota 58, ma con il rischio concreto di perdere ulteriore terreno. Dietro, il Catanzaro prova a restare agganciato alla zona playoff, mentre la bagarre salvezza coinvolge diverse squadre, con distacchi minimi.

La giornata però è tutt’altro che conclusa. Oggi in programma altri incroci fondamentali: il Frosinone ospita il Bari in una sfida chiave per la zona alta, mentre Avellino-Südtirol e Carrarese-Sampdoria mettono in palio punti pesanti. In serata riflettori su Pescara-Virtus Entella, altro snodo delicato nella lotta per non retrocedere.

Capitolo marcatori: continua il dominio di Pohjanpalo, sempre capocannoniere con 21 reti, seguito da Adorante a quota 13. In doppia cifra anche diversi protagonisti del campionato, a conferma di una Serie B sempre più equilibrata e competitiva.

Con ancora diverse partite da giocare, la sensazione è che tutto sia ancora aperto. Ma ogni passo falso, a questo punto della stagione, rischia di diventare decisivo.

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