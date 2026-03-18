Palermo, frenata che pesa

La frenata questa volta fa rumore. Inchiodare mentre la corsa entra nel vivo rischia di aver escluso il Palermo dalla lotta per la promozione diretta, sempre più un affare ristretto. Come evidenzia Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, la corsa sembra ormai indirizzata verso Venezia, Monza e, in attesa dei risultati, anche Frosinone.

Il rammarico di Inzaghi cresce dopo una gara ricca di colpi di scena. Il 2-2 finale, maturato tra rimonta rosanero e contro-rimonta degli avversari, lascia invariato il distacco dal secondo posto, fermo a -6. Un risultato che pesa, soprattutto considerando il pari del Monza sul campo della Reggiana. Come sottolinea ancora Tullio Calzone del Corriere dello Sport, si tratta di un’occasione mancata per accorciare e riaprire concretamente i giochi.





Nel frattempo, le rivali continuano a muoversi. Il Venezia prova ad allungare, mentre il Monza ha ancora una gara da recuperare che potrebbe rivelarsi decisiva. Secondo Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, la sfida del “Brianteo” può trasformarsi in un vero e proprio jolly nella corsa alla Serie A.

Il Palermo recrimina anche per gli episodi. L’ennesimo legno colpito, questa volta da Segre, e un’incertezza difensiva di Ceccaroni hanno inciso sul risultato finale. Come riporta Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, senza quell’episodio la squadra di Inzaghi avrebbe potuto rimettersi pienamente in corsa per la promozione diretta.

A sette giornate dalla fine, però, i giochi non sono ancora chiusi. Serve ricalibrare energie e ambizioni in vista dell’ultimo tratto di stagione, dove ogni dettaglio può fare la differenza. Anche perché, come sottolineato da Tullio Calzone del Corriere dello Sport, arrivare terzi o quarti potrebbe non essere un dettaglio trascurabile in ottica playoff.

Intanto il campionato continua a regalare sorprese. Il Cesena vive un momento complicato, mentre il Mantova rilancia le proprie ambizioni salvezza. Emozioni anche tra Spezia ed Empoli, con un pareggio arrivato nei minuti finali che lascia tutto aperto. La Serie B resta imprevedibile fino all’ultimo respiro.