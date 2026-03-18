Corriere dello Sport: “Palermo-Juve Stabia, le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (88)

Pareggio spettacolare al Barbera e giudizi che fotografano una gara intensa e ricca di episodi. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il 2-2 tra Palermo e Juve Stabia premia soprattutto le individualità più incisive, con Mosti protagonista assoluto tra gli ospiti. Paolo Vannini, nelle pagelle del Corriere dello Sport, evidenzia infatti il 7 assegnato al trequartista, autore di una prestazione di qualità e del gol del definitivo pareggio. Ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport sottolinea il contributo di Pohjanpalo, valutato 6,5, freddo dal dischetto e punto di riferimento offensivo dei rosanero. E sempre Paolo Vannini, sulle colonne del Corriere dello Sport, analizza una partita equilibrata anche nei voti complessivi.

Nel Palermo guidato da Inzaghi, spiccano le prestazioni di Bani (6,5) e Augello (6,5), tra i più continui nell’arco dei novanta minuti. Sufficienze diffuse per Bereszynski, Segre e Pierozzi, mentre qualche difficoltà emerge per Ceccaroni (5), protagonista in negativo in occasione del secondo gol della Juve Stabia. Bene anche Pohjanpalo (6,5), decisivo dal dischetto e sempre presente nei momenti chiave.


Tra gli ospiti, oltre al già citato Mosti (7), si mettono in evidenza Leone (6,5) e Correia (6,5), quest’ultimo determinante nel cambiare ritmo alla squadra nella ripresa. Prestazione sufficiente per la linea difensiva, mentre Confente si ferma al 5,5, penalizzato dall’episodio del rigore causato. Non brillano invece Torrasi (5) e Pierobon (5,5), meno incisivi nel cuore del gioco.

Capitolo a parte per l’arbitro Dionisi della sezione de L’Aquila, valutato 5: una direzione segnata da episodi controversi e decisioni che hanno richiesto più volte l’intervento del Var.

PALERMO (3-4-2-1)
Joronen 6;
Bereszynski 6 (1’ st Le Douaron 6);
Bani 6,5;
Ceccaroni 5 (40’ st Magnani sv);
Pierozzi 6 (40’ st Vasic sv);
Segre 6 (40’ st Gomes sv);
Blin 5,5 (9’ st Rui Modesto 6);
Augello 6,5;
Palumbo 6;
Johnsen 5,5;
Pohjanpalo 6,5.

A disp.: Gomis, Di Bartolo, Gyasi, Giovane, Peda, Corona, Veroli.
All.: F. Inzaghi 6,5.

JUVE STABIA (3-5-1-1)
Confente 5,5;
Diakitè 6 (17’ st Varnier 5,5);
Giorgini 6;
Dalle Mura 6 (36’ st Bellich sv);
Ricciardi 6 (17’ st Carissoni 6);
Mosti 7;
Leone 6,5;
Pierobon 5,5 (43’ st Kassama sv);
Cacciamani 6;
Torrasi 5 (16’ st Correia 6,5);
Okoro 6.

A disp.: Signorini, Boer, Ciammaglichella, Carissoni, Correia, Dos Santos, Mannini.
All.: Abate 6,5.

Arbitro: Dionisi (L’Aquila) 5.

Altre notizie

Palermo Juve Stabia 2-2 (55)

Giornale di Sicilia: “Difesa poco lucida. Rui Modesto si riscatta, le pagelle di Palermo-Juve Stabia”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (12)

Giornale di Sicilia: “Le Vespe pungono: è pari. Questo Palermo non è da 10”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (112)

Palermo-Juve Stabia 2-2: gol, emozioni e rimpianti al Barbera. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113)

Serie B, 31ª giornata: Venezia in fuga, Palermo frena. Oggi altre sfide decisive

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Palermo, frenata che pesa

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (34)

Corriere dello Sport: “Pohjanpalo-Bani da rimonta. Ma Abate rallenta il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (64)

Palermo, ancora un crollo nei momenti decisivi

Angelo Giambona Marzo 18, 2026
Screenshot 2026-03-18 063143

Filippi: «Palermo? Si è fatto rimontare in maniera inaspettata»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
mirabelli4

Padova sconfitto a Venezia, Mirabelli: «Situazione difficile. Contro il Palermo rientra Gomez»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (82)

Palermo-Juve Stabia, le immagini del match: emozioni e momenti chiave al Barbera

Alessandra Lo Monaco Marzo 18, 2026
77558a31-3bc2-460a-b79c-f55834899bf9

Palermo-Juve Stabia 2-2, Inzaghi: «Altro Palermo nella ripresa. Dobbiamo ripartire dai 40 tiri in porta nelle ultime due partite»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
bad4f2ba-e4a8-4b89-acb9-7ce9d77ee6cb

Palermo-Juve Stabia 2-2, Okoro: «Punto importante, il Palermo è da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Juve Stabia 2-2 (55)

Giornale di Sicilia: “Difesa poco lucida. Rui Modesto si riscatta, le pagelle di Palermo-Juve Stabia”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (12)

Giornale di Sicilia: “Le Vespe pungono: è pari. Questo Palermo non è da 10”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (112)

Palermo-Juve Stabia 2-2: gol, emozioni e rimpianti al Barbera. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
551ac05f36

Spezia beffato al 95’: l’Empoli strappa un pari tra le polemiche. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Mantova+-+Cesena+partita+di+serie+B

Mantova travolgente: 3-0 al Cesena, esordio amaro per Cole. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026