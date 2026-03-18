Corriere dello Sport: “Palermo-Juve Stabia, le pagelle”

Pareggio spettacolare al Barbera e giudizi che fotografano una gara intensa e ricca di episodi. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il 2-2 tra Palermo e Juve Stabia premia soprattutto le individualità più incisive, con Mosti protagonista assoluto tra gli ospiti. Paolo Vannini, nelle pagelle del Corriere dello Sport, evidenzia infatti il 7 assegnato al trequartista, autore di una prestazione di qualità e del gol del definitivo pareggio. Ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport sottolinea il contributo di Pohjanpalo, valutato 6,5, freddo dal dischetto e punto di riferimento offensivo dei rosanero. E sempre Paolo Vannini, sulle colonne del Corriere dello Sport, analizza una partita equilibrata anche nei voti complessivi.

Nel Palermo guidato da Inzaghi, spiccano le prestazioni di Bani (6,5) e Augello (6,5), tra i più continui nell’arco dei novanta minuti. Sufficienze diffuse per Bereszynski, Segre e Pierozzi, mentre qualche difficoltà emerge per Ceccaroni (5), protagonista in negativo in occasione del secondo gol della Juve Stabia. Bene anche Pohjanpalo (6,5), decisivo dal dischetto e sempre presente nei momenti chiave.





Tra gli ospiti, oltre al già citato Mosti (7), si mettono in evidenza Leone (6,5) e Correia (6,5), quest’ultimo determinante nel cambiare ritmo alla squadra nella ripresa. Prestazione sufficiente per la linea difensiva, mentre Confente si ferma al 5,5, penalizzato dall’episodio del rigore causato. Non brillano invece Torrasi (5) e Pierobon (5,5), meno incisivi nel cuore del gioco.

Capitolo a parte per l’arbitro Dionisi della sezione de L’Aquila, valutato 5: una direzione segnata da episodi controversi e decisioni che hanno richiesto più volte l’intervento del Var.

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen 6;

Bereszynski 6 (1’ st Le Douaron 6);

Bani 6,5;

Ceccaroni 5 (40’ st Magnani sv);

Pierozzi 6 (40’ st Vasic sv);

Segre 6 (40’ st Gomes sv);

Blin 5,5 (9’ st Rui Modesto 6);

Augello 6,5;

Palumbo 6;

Johnsen 5,5;

Pohjanpalo 6,5.

A disp.: Gomis, Di Bartolo, Gyasi, Giovane, Peda, Corona, Veroli.

All.: F. Inzaghi 6,5.

JUVE STABIA (3-5-1-1)

Confente 5,5;

Diakitè 6 (17’ st Varnier 5,5);

Giorgini 6;

Dalle Mura 6 (36’ st Bellich sv);

Ricciardi 6 (17’ st Carissoni 6);

Mosti 7;

Leone 6,5;

Pierobon 5,5 (43’ st Kassama sv);

Cacciamani 6;

Torrasi 5 (16’ st Correia 6,5);

Okoro 6.

A disp.: Signorini, Boer, Ciammaglichella, Carissoni, Correia, Dos Santos, Mannini.

All.: Abate 6,5.

Arbitro: Dionisi (L’Aquila) 5.