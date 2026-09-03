LIVE Coppa Italia Palermo-Mantova 3-2
Termina 2-0 il primo tempo al Renzo Barbera tra Palermo e Mantova, gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa. I rosanero partono forti e vanno in vantaggio al 9′ grazie al gol di Strefezza che da posizione defilata spiazza Bardi.
Gli ospiti non restano a guarda, anzi: più volte si affacciano all’area protette da Fortin per metterlo in difficoltà. Al 45′ il Mantova riesce a trovare il gol del pari con Gliozzi, ma dopo un check del Var viene annullato per fuorigioco. Allo scadere del 4′ minuto di recupero Vavassori conquista un calcio di rigore. Al dischetto si presenta Palumbo che lo neutralizza e porta i suoi avanti di due reti a zero.
Ecco la cronaca testuale del match:
SECONDO TEMPO
70′ – GOOOOOL PALERMO! Pohjanpalo riporta in vantaggio i suoi grazie al tap-in vincente con Johnsen.
67′ – Palermo a caccia del colpo vincente per tornare avanti: ci prova anche Hernani da fuori area, ma la conclusione è troppo debole.
65′ – Il Palermo conquista un calcio d’angolo: Hernani la mette in mezzo, Bardi la para e va in angolo. Ma l’arbitro assegna rimessa.
61′ – Triplo cambio per il Palermo, Inzaghi tenta di dare una scossa mandando in campo: Pohjanpalo, Peda ed Hernani al posto di Gabrielloni, Magnani e Palumbo.
58′ – Palumbo alla battuta, la mette in mezzo: Gabrielloni trova il gol, ma l’arbitro fischia fallo. Tutto annullato.
57′ – Il Palermo conquista un calcio di punizione.
55′ – Mantova ancora in gol, Kouda pareggia i conti. Palermo in bambola.
52′ – Il Mantova accorcia le distanze con Ruocco.
48′ – Occasione per il Palermo. Gomes parte in contropiede, possibilità di passaggio a Gabrielloni, ma decide di fare tutto da solo: calcia di destro, ma Baldi si stende e la respinge.
46′ – Cambio anche per Inzaghi: Johnsen prende il posto di Strefezza.
46′ – Doppio cambio per il Mantova: escono Cajazzo e Chinetti, entrano Silva e Ruocco.
PRIMO TEMPO
45′ + 5′ – Duplice fischio, finisce il primo tempo.
45’+4 – GOOOOL PALERMO! Palumbo dal dischetto raddoppia.
45’+3′ – RIGORE PER IL PALERMO PER FALLO SU VAVASSORI.
45′ – Assegnati 4′ di recupero
45′ – Il Mantova pareggia: ma dopo un controllo al Var la rete viene annullata per fuorigioco.
41′ – Ammonito Ilie per proteste.
38′ – Grande parata di Fortin, che nega a Ignacchitti il gol del pari.
32′ – Il Mantova prova a reagire: Gliozzi viene servito ancora in area, tenta il pallonetto per spiazzare Fortin, ma finisce alta sopra la traversa.
27′ – Calcio d’angolo per il Palermo: sugli sviluppi la palla arriva a Strefezza che da solo in mezzo all’area calcia ma colpisce in pieno un avversario.
25′ – Cooling break.
23′ – Brividi per la difesa rosanero: Ilie crossa dalla sinistra e Gliozzi, proprio davanti a Fortin, manca di testa la palla che probabilmente avrebbe pareggiato i conti.
20 – Palermo ad un passo dal raddoppio: contropiede rosanero guidato da Estevez, una volta davanti l’area mette in mezzo per Vavassori che calcia ma la palla finisce addosso a Bardi.
13′ – Primo cambio per il Mantova: Trimboli si fa male e viene sostituito da Kouda.
12′ – Palermo ancora pericoloso: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Palumbo calcia da fuori area, ma Bardi non si lascia sorprendere.
10 – Rosa arrembanti soprattutto dopo il gol: Vavassori ci prova calciando di destro da dentro l’area, il portiere del Mantova la mette in angolo.
8′ – GOOOOOL PALERMO! Strefezza firma la sua prima rete rosanero. Il numero 7 viene servito in area da Gomes, e da posizione defilata calcia un sinistro che supera Bardi.
3′ – I padroni di casa provano a rendersi pericolosi, gli ospiti si difendono bene.
1′ – Pronti, via! Inizia il match.
IL TABELLINO
PALERMO (4-3-1-2): Fortin; Cassandro, Magnani (Dal 61′ Peda), Barba, Bozzolan; Palumbo (Dal 61′ Hernani), Gomes (C), Estevez; Strefezza (Dal 46′ Johnsen); Vavassori, Gabrielloni (Dal 61′ Pohjanpalo). A disposizione: Perin, Nespola, Augello, Segre, Ranocchia, Bani, Johnsen, Pohjanpalo, Hernani, Pierozzi, Peda, Ceccaroni. Allenatore: Inzaghi.
MANTOVA: Bardi; Ilie, Cella, Del Lungo; Cajazzo (Dal 46′ Ruocco), Trimboli (C) (Dal 13′ Kouda), Ignacchiti, Castellini, Benaissa; Gliozzi, Chinetti (Dal 46′ Silva). A disposizione: Gemello, Gasparini, Tomasevic, Longonda, Wieser, Keita, Ruocco, Paoletti, Marai, Silva, Kospo, Kouda, Vlahovic. Allenatore: Modesto.
ARBITRO: Di Marco (Ciampino). Primo assistente: Belsanti (Bari). Secondo assistente: Giuggioli (Grosseto). Quarto ufficiale: Fourneau (Roma 1). VAR: Piccinini (Forlì). AVAR: Aureliano (Bologna).
MARCATORI: Strefezza al 9′, Palumbo 45’+4′, Ruocco 52′
NOTE: ammoniti Ilie, Gabrielloni, Ruocco