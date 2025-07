La Nuova Venezia: “Stroppa vuole Elia, Cistana e Azzi”

Due nuovi difensori ufficializzati, altri in arrivo e un tormentone in uscita che potrebbe coinvolgere anche il Palermo. Il Venezia continua a muoversi sul mercato, in un mix di acquisti mirati e operazioni in attesa della giusta occasione. Lo racconta oggi La Nuova Venezia, in un’analisi firmata da Giuseppe Malaguti.

Dopo gli arrivi già definiti di Franjic dal Wolfsburg e Korac dalla Vojvodina, il reparto difensivo lagunare potrebbe subire ulteriori modifiche. La Nuova Venezia riferisce che su Jay Idzes non sono arrivate offerte ritenute soddisfacenti, nonostante un sondaggio da parte del Pisa. Diverso il discorso per Fali Candé: il Verona spinge con decisione e ha già incassato l’apertura del giocatore. La prima offerta, da circa 1,5 milioni di euro, è stata però rifiutata dal ds Filippo Antonelli, che ne chiede almeno il doppio, secondo quanto riportato da La Nuova Venezia.

Intanto si apre la pista Andrea Cistana. Il centrale classe 1997, svincolato dopo l’esperienza al Brescia, è conteso da tre club: Venezia, Spezia e — più defilato — Palermo. I lagunari e i liguri, scrive ancora La Nuova Venezia, sono pronti ad affondare il colpo nelle prossime ore con incontri già programmati.

Sul fronte esterni, è tutto fatto per Mattia Compagnon sulla fascia destra, mentre a sinistra si registra un’accelerata per Paulo Azzi della Cremonese. Occhio anche al nome nuovo: Darko Lazovic, svincolato dopo anni al Verona. L’ipotesi resta per ora solo un’idea.

Tiene banco anche il caso Salvatore Elia. Il trasferimento dello spezzino al Palermo è saltato per motivi legati alle commissioni dell’agente. I rosanero, riferisce La Nuova Venezia, hanno virato con decisione su Emmanuel Gyasi dell’Empoli, ormai vicino alla chiusura. A quel punto il Venezia potrebbe tornare su Elia, tenendosi alla finestra.

Infine, capitolo attaccanti e centrocampo: si attendono le ufficialità per Andrea Adorante e Antonio Casas prima della partenza per il ritiro di Falcade. In mediana piace Federico Zuccon dell’Atalanta, reduce da due prestiti tra Juve Stabia e Salernitana. Su di lui anche Modena e Pescara.

In conclusione, il Venezia — come sottolinea La Nuova Venezia — mostra la volontà di comprare, investire e poi eventualmente cedere, ma solo alle giuste condizioni. Restano vive tutte le ambizioni, con il sogno — difficile ma non impossibile — di trattenere il maggior numero possibile di big.