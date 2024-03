Italia, Insigne: «Nazionale? Spero in una chiamata, non vedo perché non crederci»

L’ex capitano del Napoli, oggi al Toronto in MSL, non dimentica la Nazionale azzurra. In un’intervista a Cronache di Spogliatoio Insigne ha rivelato la sua ambizione, lanciando un messaggio al commissario tecnico Luciano Spalletti:

«Sono venuto in America per giocare a calcio e lo farò fin quando il fisico me lo permetterà. Tanti giocatori dall’MLS vengono chiamati in Nazionale, dall’Argentina fino alla Grecia. Quindi non vedo perché non crederci e non lavorare per provare a essere chiamato. Spero di ricevere una chiamata per l’Europeo. Ma Spalletti è il numero uno: se non dovesse convocarmi, lo accetterei senza problemi».