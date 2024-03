Breda presenta Ternana-Cosenza: «Non sono contento della prestazione di Pisa»

In vista del prossimo match tra Ternana e Cosenza, il tecnico Breda è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida.

Di seguito le sue parole:

«Non sono contento della prestazione di Pisa, ma continueremo su quel processo di miglioramento che credo da qualche mese a questa parte sia partito, sapendo che ogni gara poi si riparte da zero. Abbiamo parlato della fase prima del gol e della fase finale del secondo tempo, con un gruppo che è uno spettacolo, sono delle spugne, c’è la voglia di migliorare, sono contento di questo. E’ una partita che ci ha lasciato l’amaro in bocca, ora rimangono 9 partite e dobbiamo fare più punti possibili, questa deve essere la nostra priorità. Non lo so, magari perdi contro il Cosenza e ne vinci 4 di fila allora tutto cambia, siamo solo concentrati su domani, sappiamo dell’importanza della gara, che è una gara che ha un peso specifico notevole, al momento la gara più importante della stagione, poi sul dopo se ne parlerà, con una squadra il Cosenza che ha degli ottimi elementi, con un tecnico diverso, dobbiamo essere superiori a tutte queste variabili e fare il massimo per portare a casa la vittoria. Per fortuna Caserta e Viali non sono due allenatori proprio agli antipodi, se andava Bisoli era più difficile. Hanno delle cose in comune ma con due credo diversi. Abbiamo cercato di mettere tutto quanto in un contesto in cui le nostre certezze si sono rafforzate al di là dell’avversario, domani vogliamo fare un certo tipo di partita».