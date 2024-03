Valente presenta Sudtirol-Cremonese: «Servirà il coraggio di trovare i giusti spazi»

In vista del prossimo match tra Sudtirol e Cremonese il tecnico dei padroni di casa si è espresso in conferenza stampa per presentare il match.

Di seguito le sue parole:

«Sarà una partita con una grande intensità, contro un avversario forte, che vive un buon momento: noi ci prepariamo. Penso che più pressione faremo e meglio sarà, perché quando loro iniziano a sviluppare il gioco diventerà difficile difendere bene. Prepareremo la partita come al solito, abbiamo visto i video, e siamo consapevoli che di fronte avremo un avversario forte sia nella fase difensiva, quando pressano alti e nel palleggio. Bisognerà essere pronti a trovare gli spazi giusti e avere il coraggio di affrontare un avversario di livello che attraverso un buon momento. Abbiamo due o tre idee per sostituirlo, ci abbiamo pensato tutta la settimana con la squadra, abbiamo provato delle cose mercoledì e oggi durante la rifinitura riproveremo, per capire come riempire un buco che lascia non solo un vuoto tattico, ma anche di personalità. Come idea, però, rimaniamo sul nostro percorso. Rover? Sono felice del suo rientro, ma sarebbe rischio metterlo dentro dall’inizio dopo tre mesi e mezzo. Si è allenato bene e senza problemi, potrebbe darci una mano a gara in corso. Altre assenze? Kofler non si sta allenando. La paura non ci aiuta, e questo l’ho già detto un paio di settimane fa, dobbiamo solo stare concentrati sul lavoro pensando di gara in gara, senza andare troppo oltre. Non posso pensare a dopo la sosta senza essere sceso in campo domani. La sosta ci farà sicuramente bene per entrare ancora meglio nella nostra idea».