Italia, Di Natale incorona Pio Esposito: «È lui il futuro azzurro»

L’Italia guarda al presente ma soprattutto al futuro, e tra i nomi più caldi c’è quello di Pio Esposito. Come racconta Andrea Ramazzotti sulla Gazzetta dello Sport, il giovane attaccante dell’Inter sta già lasciando il segno in azzurro, inserendosi in una tradizione tutta napoletana fatta di grandi bomber.

Secondo quanto riportato da Andrea Ramazzotti sulla Gazzetta dello Sport, Antonio Di Natale non ha dubbi sulle qualità del classe 2005: «Sono convinto che segnerà tanti altri gol e che per i prossimi quindici anni sarà lui il futuro in azzurro». Un’investitura importante, che conferma la fiducia intorno al giovane attaccante.





Di Natale, intervistato da Andrea Ramazzotti sulla Gazzetta dello Sport, sottolinea anche l’impatto immediato avuto da Esposito: «Al primo anno in Serie A non era facile mostrare subito queste qualità, diventare titolare nell’Inter ed essere convocato dalla Nazionale». Un percorso rapido che evidenzia talento e personalità.

L’ex attaccante azzurro si spinge oltre, augurando a Pio di superare anche i grandi predecessori: «Faccio il tifo per lui e gli auguro di fare ancora meglio di tutti noi napoletani che abbiamo indossato la maglia azzurra». Parole che, come evidenzia Andrea Ramazzotti sulla Gazzetta dello Sport, confermano l’eredità pesante ma stimolante.

Analizzando le caratteristiche del giovane centravanti, Di Natale è chiaro: «Sta sempre sul pezzo, lavora per migliorarsi e ha tanta fame. È forte di testa, ha un bel tiro, protegge il pallone ed è difficile da spostare». Un identikit completo, riportato da Andrea Ramazzotti sulla Gazzetta dello Sport, che descrive un attaccante moderno e già maturo.

Il paragone è di quelli pesanti: «Per i movimenti che fa, un po’ mi ricorda Van Basten». Un accostamento importante che certifica ulteriormente il potenziale del giocatore.

Infine, uno sguardo alla Nazionale e alla sfida imminente: «Ci meritiamo la qualificazione al Mondiale e sono convinto che ce la faremo. Siamo più forti, l’Italia dovrà fare l’Italia». E su Gattuso: «È la persona giusta per riportarci al Mondiale».

Parole di fiducia e prospettiva: l’Italia si affida anche alla nuova generazione, con Pio Esposito pronto a raccogliere il testimone.