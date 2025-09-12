Inzaghi carica il Palermo: «Sei partite in venti giorni, ma la squadra farà bene. Contro il Südtirol serve massima attenzione»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2025

Alla vigilia della terza giornata di Serie B, Filippo Inzaghi ha parlato dalla sala stampa del “Renzo Barbera” per presentare la trasferta di domenica al Druso di Bolzano contro il Südtirol (ore 17:15). Il tecnico rosanero ha analizzato il momento della sua squadra dopo la sosta e la necessità di dare continuità ai risultati.

«Noi dobbiamo continuare sulla strada iniziata a Cremona – ha spiegato Inzaghi – dopo tre partite fatte bene dobbiamo dare continuità. La sosta è arrivata al momento giusto per mettere benzina sulle gambe a chi è arrivato dopo. Andremo a giocare sei partite in venti giorni, con 19 giocatori in rosa ne dovrò cambiare qualcuno. Penserò a chi può iniziare e chi può entrare».

L’allenatore rosanero ha poi parlato del prossimo avversario, il Südtirol di Fabrizio Castori: «Con Castori il Südtirol starebbe lottando per la Serie A, dimentichiamoci che è una partita semplice. Mettiamoci in carreggiata, la squadra lavora bene e sono convinto che farà bene».

Ultimissime

Inzaghi: «Il Palermo ha un sogno da inseguire. Con Brunori e Pohjanpalo in due partite 35 tiri in porta»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2025

Palermo, Inzaghi: «Südtirol campo difficile, servirà battaglia. Castori è il decano della B»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2025

Inzaghi carica il Palermo: «Sei partite in venti giorni, ma la squadra farà bene. Contro il Südtirol serve massima attenzione»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2025

Carlo Nesti, il racconto amaro sull’addio alla Rai: «Retrocesso senza motivo, una ferita difficile da rimarginare»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2025

Manduria, un anno di Daspo alla vicepresidentessa Occhilupo: «Più forte di prima, resto al fianco della squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2025