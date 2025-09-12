Inzaghi carica il Palermo: «Sei partite in venti giorni, ma la squadra farà bene. Contro il Südtirol serve massima attenzione»

Alla vigilia della terza giornata di Serie B, Filippo Inzaghi ha parlato dalla sala stampa del “Renzo Barbera” per presentare la trasferta di domenica al Druso di Bolzano contro il Südtirol (ore 17:15). Il tecnico rosanero ha analizzato il momento della sua squadra dopo la sosta e la necessità di dare continuità ai risultati.

«Noi dobbiamo continuare sulla strada iniziata a Cremona – ha spiegato Inzaghi – dopo tre partite fatte bene dobbiamo dare continuità. La sosta è arrivata al momento giusto per mettere benzina sulle gambe a chi è arrivato dopo. Andremo a giocare sei partite in venti giorni, con 19 giocatori in rosa ne dovrò cambiare qualcuno. Penserò a chi può iniziare e chi può entrare».

L’allenatore rosanero ha poi parlato del prossimo avversario, il Südtirol di Fabrizio Castori: «Con Castori il Südtirol starebbe lottando per la Serie A, dimentichiamoci che è una partita semplice. Mettiamoci in carreggiata, la squadra lavora bene e sono convinto che farà bene».