Inaugurazione Palermo CFA, Mirri: «Adesso abbiamo una casa per volare» (VIDEO)

Attimi di emozione a Torretta per Dario Mirri, il quale ha preceduto il rituale taglio del nastro per l’inaugurazione del Palermo CFA. Di seguito le sue dichiarazioni:

«Sono molto emozionato perchè ricordo i tre anni di percorso fatti da quando abbiamo preso il terreno. Avevo il sogno di realizzare questa giornata. In questo posto il nostro motto “radici e ali” lo rappresenta molto, in quanto ci sono le radici della Sicilia e di Palermo e ora c’è un Palermo che ha una casa per volare. Fatemi ringraziare l’architetto Chiara Mazzarella, il quale ha diretto i lavori Non posso non ringraziare il City Group che sta costruendo qualcosa che ho sempre sognato. Una società ricca di serietà, dignità, competenze e si sta realizzando quello che quattro anni fa abbiamo sognato. Un grazie immenso ai tifosi che ci hanno sempre sostenuto e anche a chi, magari, dall’alto ci sta guardando».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ilovepalermocalcio (@ilovepalermocalcio)