Inaugurazione del nuovo centro sportivo del Palermo F.C. Lagalla: “Ringrazio il City Group”

Attraverso una nota stampa il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla si è espresso in merito al nuovo centro sportivo del Palermo inaugurato oggi.

“L’inaugurazione del nuovo centro sportivo del Palermo F.C., a Torretta, rappresenta una bella giornata per lo sport palermitano e per il suo territorio. Il Palermo si inserisce tra quelle società che in Italia si dimostrano capaci di realizzare concretamente occasioni e opportunità per migliorare il proprio standard di risultati anche grazie a una struttura come quella inaugurata oggi. Ringrazio la società, la proprietà del City Group che hanno portato a termine questo traguardo e con le quali questa amministrazione sta finalmente costruendo, dopo anni di abbandono e disinteresse, anche un percorso proficuo per far sì che anche lo stadio Renzo Barbera torni a essere un impianto degno della squadra della quinta città d’Italia e dei tifosi del Palermo”. Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.