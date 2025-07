Il Secolo: “Palermo-Elia, lo Spezia alza il muro. Niente sconti”

Il Palermo non molla la presa su Salvatore Elia. Come riferisce Armando Napoletano su Il Secolo XIX – edizione La Spezia, il club rosanero ha presentato una prima offerta da 1,1 milioni di euro netti, senza contropartite tecniche, per l’esterno di proprietà dello Spezia. Il via libera era arrivato dal City Group e l’offerta includeva un contratto triennale per il calciatore, oltre a una serie di bonus destinati alla società ligure. Ma da parte dello Spezia è arrivato un secco no, costringendo il direttore sportivo Carlo Osti a preparare un rilancio, che potrebbe arrivare già entro il prossimo fine settimana.

Secondo quanto riporta ancora Armando Napoletano su Il Secolo XIX, lo Spezia valuta Elia almeno 1,6 milioni di euro, ma l’inserimento di bonus legati a obiettivi – come la promozione del Palermo in Serie A – potrebbe far salire la cifra fino a 2 milioni complessivi. Intanto resta vivo anche l’interesse del Venezia, che monitora l’evolversi della situazione, lasciando lo scenario ancora aperto.

Dickmann in orbita Spezia, dialoghi anche per Beruatto

Lo Spezia guarda anche agli svincolati e ha messo gli occhi su Lorenzo Dickmann, esterno reduce dall’ultima esperienza a Modena. «È una possibilità concreta – ha confermato a Il Secolo XIX l’agente Michelangelo Minieri – ma dipende molto dalla disponibilità operativa del club». Come spiega Armando Napoletano su Il Secolo XIX, il ds Melissano è in attesa di liberare slot in uscita prima di poter intervenire concretamente sul mercato in entrata. In parallelo prosegue anche la trattativa con il Pisa per Pietro Beruatto, terzino sinistro che ritroverebbe a La Spezia l’allenatore Luca D’Angelo, con cui ha già condiviso esperienze positive.

Esposito resta in stallo, Artistico tra Lazio e Spezia

Situazione più complicata quella di Salvatore Esposito, che attualmente non ha offerte concrete dalla Serie A. Il centrocampista – desideroso di rilanciarsi nella massima serie e magari attirare l’attenzione del ct Spalletti – potrebbe partire per il ritiro del 14 luglio con lo Spezia, ma la sua permanenza è tutt’altro che certa, come precisa ancora Armando Napoletano su Il Secolo XIX – La Spezia. Alcune ipotesi di prestito con diritto di riscatto, come quella del Verona, non trovano l’apertura della dirigenza aquilotta.

Infine, si è registrato un nuovo contatto tra Spezia e Lazio per Gabriele Artistico, attaccante reduce da una buona stagione a Cosenza. La trattativa, però, resta sospesa in attesa che entrambe le società completino alcune cessioni prioritarie, per liberare spazio e budget in vista di un’eventuale definizione.