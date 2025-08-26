Il Resto del Carlino: “Reggiana, sprint di mercato”

Ultimi giorni di mercato e la Reggiana resta tra le protagoniste attese. Come scrive Giuseppe Marotta su Il Resto del Carlino, la società granata punta a rinforzare più reparti: un esterno destro, un centrocampista, un attaccante e, se possibile, anche un difensore e un portiere da affiancare a Motta e Seculin.

Per l’attacco il nome in pole è quello di Flavio Bianchi, 25 anni, svincolatosi dal Brescia. Lo scorso anno ha segnato 4 gol in 24 presenze, utilizzato soprattutto come arma a gara in corso. «Potrebbe essere lui nelle prossime ore a raggiungere Reggio Emilia», sottolinea Marotta sul Resto del Carlino, andando a completare il reparto con Gondo e Novakovich.

Il capitolo difesa regala invece una suggestione clamorosa: il possibile ritorno di Giangiacomo Magnani, centrale del Palermo cresciuto proprio nel vivaio granata. Originario di Fabbrico, il difensore compirà 30 anni a ottobre e vive una situazione personale delicata che lo spinge a valutare il rientro vicino casa. A Palermo, contro la Reggiana, la curva nord del “Barbera” aveva esposto uno striscione di vicinanza nei suoi confronti. «Non è una pista facile – spiega Marotta su Il Resto del Carlino – perché servirebbe la partecipazione del Palermo sullo stipendio, ma per la Reggiana sarebbe un colpo di lusso».

Sugli esterni restano vive le piste che portano a Missori del Sassuolo e a Jallow, rimasto libero dopo l’esperienza a Brescia. In difesa piacciono anche Cocchi dell’Inter e Sernicola della Cremonese, quest’anno in prestito al Pisa. Per il centrocampo, discorsi ancora aperti col Sassuolo su Caligara e Iannoni, mentre per la porta si valuta Satalino.

«Dionigi si aspetta rinforzi, soprattutto sugli esterni dove siamo contati», ricorda ancora Marotta sul Resto del Carlino. In uscita restano da chiarire le posizioni di Urso e Girma, anche se al momento non ci sono proposte concrete.

Ore decisive, dunque, per la Reggiana: come spesso accade, tanti affari di prestito dalla Serie A si sbloccheranno soltanto nelle ultime ore, rendendo frenetico il finale di mercato.