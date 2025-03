Il Mattino: “Salernitana, la corsa salvezza passa dalle big: incroci decisivi nelle ultime giornate”

SALERNO – Il campionato di Serie B si avvicina alla fase decisiva, e la Salernitana si prepara a una volata salvezza che sarà influenzata anche dai risultati delle squadre di vertice. Come riportato da Il Mattino attraverso l’analisi di Pasquale Tallarino, il club granata, attualmente a quota 30 punti insieme al Mantova, dovrà guardare con attenzione non solo alle proprie prestazioni, ma anche agli incroci tra le big e le dirette concorrenti per evitare la retrocessione.

Gli scontri diretti e il calendario delle avversarie

A differenza di altre squadre coinvolte nella bagarre salvezza, la Salernitana ha già affrontato quattro delle cinque formazioni più prolifiche del campionato (Sassuolo, Pisa, Cremonese e Catanzaro). Resta da giocare solo la sfida con lo Spezia, ma il match è più avanti nel calendario.

Nel frattempo, la squadra di Colantuono dovrà fare corsa sul Brescia, attualmente in zona playout con 31 punti, e sulla Reggiana, che con 32 punti rappresenta la prima posizione utile per la salvezza diretta.

Il Modena, attualmente a 35 punti, è una delle squadre più in difficoltà con solo un punto raccolto nelle ultime tre partite. Il suo calendario, però, è un ostacolo pesante: dovrà affrontare Catanzaro, Pisa e Sassuolo, oltre agli scontri diretti con Reggiana, Carrarese e Brescia nelle ultime giornate.

Ancora più complicato il cammino della Reggiana, che ripartirà dal Sassuolo, poi sfiderà Cremonese e Pisa, per poi affrontare Brescia, Cittadella e Modena prima di chiudere contro lo Spezia.

Il Mantova, appaiato alla Salernitana, ha anch’esso un cammino irto di difficoltà: tre sconfitte nelle ultime quattro gare, con scontri diretti a raffica contro Sudtirol e Brescia, poi Spezia, Catanzaro e Cremonese, prima dell’ultima sfida contro la Carrarese.

Le variabili Sampdoria e Frosinone

Alcune squadre, come la Sampdoria, hanno un organico di valore e sembrano fuori dalla lotta, ma la Serie B è imprevedibile. I blucerchiati affronteranno subito il Frosinone nel giorno di Salernitana-Palermo, poi avranno il derby con lo Spezia e altre gare complesse contro Cittadella, Carrarese e Cremonese prima dell’ultima sfida contro la Salernitana.

Il Frosinone, invece, dovrà vedersela con la Samp, poi il Cosenza, Sassuolo e Spezia prima di chiudere con il Cittadella.

Anche il Sudtirol sarà coinvolto nella bagarre, avendo davanti solo il Pisa tra le squadre di alta classifica, mentre affronterà Mantova e Salernitana nelle ultime battute del torneo.

L’iniziativa per riempire l’Arechi

La Salernitana sa di dover sfruttare al massimo il fattore campo e punta a riempire l’Arechi per la sfida con il Palermo. Il club ha lanciato un’iniziativa promozionale per gli abbonati, che fino al 24 marzo potranno acquistare biglietti per due persone a prezzi scontati (Curva Sud 5€, Distinti 7€, tribuna azzurra 10€, verde 15€, rossa 20€).

Dal 25 marzo la vendita sarà libera con tariffe differenziate: interi da 10 a 40 euro, ridotti per donne e over 65 (10-25€), under 14 (7-20€). Gli alunni e i baby tesserati delle scuole calcio potranno entrare gratuitamente inviando un’email a scuolegranata@ussalernitana1919.it entro il 26 marzo.

Con un calendario complicato per tutte le dirette avversarie e il supporto dei tifosi, la Salernitana proverà a costruire la sua rincorsa alla salvezza, sperando che gli incroci tra le big e le rivali dirette possano darle una mano.