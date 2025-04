Il Manchester City accusa la Premier: avrebbe favorito economicamente quattro club

Fine del ciclo in casa Manchester City - ILovePalermoCalcio.com (Foto LaPresse)

Il nuovo scoop sul Manchester City lo riporta il Times. Il club, facente parte della galassia CFG, ha innalzato pesanti accuse nei confronti della Premier League che, secondo il club inglese, avrebbe favorito a livello finanziario quattro squadre: Arsenal, Brighton, Everton e Leicester.

La squadra di Arteta avrebbe ricevuto 259 milioni di sterline nella stagione 22/23, il Brighton oltre 400 milioni, l’Everton 450 milioni e il Leicester oltre 250 milioni. Intanto i Citizens restano in attesa della sentenza legata ai 130 capi d’accusa per aver violato le regole finanziare dal 2009 al 2018: una situazione per nulla facile che rischia di creare un terremoto nel campionato inglese.