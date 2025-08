HO CHIAMATO MAX ALLEGRI: Milan, la leggenda ammette tutto | Ha vinto lo Scudetto con lui nel 2011

Contatto tra il tecnico livornese tornato al Milan e il calciatore ex pupillo e pilastro della sua squadra. Cosa si sono detti.

Il Milan è protagonista di un’intensa attività sul mercato estivo, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare. La campagna acquisti ha già portato importanti rinforzi, tra cui il metronomo di centrocampo Samuele Ricci dal Torino e, a sorpresa, il colpo a parametro zero di grande calibro Luka Modric, destinato a portare esperienza e visione di gioco.

Per le fasce esterne, un innesto di rilievo è l’ufficialità di Pervis Estupiñán dal Brighton, un laterale che colma il vuoto lasciato da Theo Hernandez. Il club sta anche monitorando altri talenti come Pubill e Doué, oltre a piste non tramontate per Singo e Dodô.

A centrocampo, l’obiettivo principale rimane il giovane svizzero Ardon Jashari, promettente per fisicità e visione di gioco. Il Milan valuta anche l’opportunità di acquisire Marco Asensio, trequartista in grado di aggiungere ulteriore qualità alla manovra offensiva e aumentare le soluzioni tattiche a disposizione di Allegri.

Il reparto offensivo potrebbe subire una significativa trasformazione. È stato sondato Mateta, attaccante con notevoli doti fisiche. Il sogno, seppur difficile da realizzare, rimane Dušan Vlahović, mentre altri attaccanti accostati ai rossoneri includono Boniface, Guirassy, Jackson e Embolo.

Capitolo cessioni

Il Milan è estremamente attivo anche sul fronte delle cessioni, con diverse operazioni già concluse per alleggerire la rosa e fare cassa. Tijjani Reijnders è stato ceduto a titolo definitivo al Manchester City, mentre Theo Hernández ha intrapreso una nuova avventura trasferendosi all’Al-Hilal in Arabia Saudita. La dirigenza rossonera sta inoltre cercando una sistemazione per altri profili, tra cui Yacine Adli, che ha suscitato l’interesse di Cagliari, Bologna e Cremonese.

Tra gli altri movimenti in uscita, il portiere Marco Sportiello si è trasferito all’Atalanta. Per il difensore Malick Thiaw è arrivato un sondaggio della Juventus. Il giovane attaccante Lorenzo Colombo è andato al Genoa, mentre Noah Okafor piace sia al Bologna che al Besiktas.

“Ho chiamato Allegri”

Thiago Silva alcuni giorni fa ha rivelato di aver contattato Massimiliano Allegri per ottenere informazioni e consigli sull’Inter, in vista dell’ottavo di finale del Mondiale per Club che avrebbe visto il suo Fluminense spuntarla sui nerazzurri. Secondo il difensore brasiliano, Allegri ha espresso parole di grande apprezzamento per l’Inter e ha fornito indicazioni preziose.

Dopo la vittoria del Fluminense per 2-0 contro l’Inter, Thiago Silva ha scherzato affermando che Allegri “ci ha aiutato un poco”. Ha inoltre confidato di non aver avuto il tempo di discutere del nuovo corso del Milan durante quella conversazione, ma ha annunciato che nel prossimo gennaio si recherà a Milano per incontrare la dirigenza rossonera.