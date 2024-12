Gravina: «Italia? La nostra maglia è un’emblema di appartenenza»

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, durante la presentazione della mostra “Sfumatore di azzurro” alla Farnesina si è espresso in un intervento. Il presidente si è anche soffermato sulla Nazionale italiana:

«Quando i calciatori indossano la maglia azzurra non lo fanno solo per loro stessi, non è un pezzo di stoffa: è memoria, orgoglio e futuro. Il colore azzurro é dominante, unisce e inorgoglisce – ha aggiunto -. La nostra maglia è un’emblema di appartenenza, ogni volta che una delle nostre numerose nazionali scende in campo si rinnova una sorta di rito collettivo, una danza di emozioni che mette insieme milioni di cuori italiani. E lo vediamo soprattutto quando si va all’estero».