Champions League: De Ketelaere risponde a Mbappe, è 1-1 tra Atalanta e Real all’intervallo. Pareggia l’Inter, i risultati parziali

Terminano i primi tempi nei campi di Champions League con inizio ore 21.00. L’Atalanta prova a mettere in difficoltà gli uomini di Ancelotti, i blancos però sono in serata e Mbappe al 10′ decide di punire la Dea prima di essere sostituito per infortunio. L’Atalanta però non molla e trova il pari con De Ketelaere. Reti inviolate tra inter e B. Leverkusen, con i nerazzurri che faticano a superare la robusta seconda linea difensiva tedesca. Avanti il Psg, mentre vince il Brest.

I risultati parziali:

Atalanta-Real Madrid 1-1

Brest-PSV Eindhoven 1-0

Brugge-Sporting Lisbona 1-1 (ancora in corso)

Bayer Leverkusen-Inter 0-0

Lipsia-Aston Villa 1-1

Salisburgo PSG 0-1

Shakhtar Donetsk-Bayern Monaco 1-2