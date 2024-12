Europa League: scelta la sesta partita in diretta in chiaro su TV8

La Uefa Europa League prosegue il suo percorso. Dopo il sorteggio dello scorso 30 agosto, i 36 club che prendono parte alla seconda competizione calcistica del continente si sfideranno per la quarta volta in questa stagione.

Sky ha deciso di rivedere la strategia sulle partite free trasmettendo su TV8 il miglior match tra big straniere per ogni turno. TV8, mediante una nota, ha reso noto il match che verrà trasmesso in chiaro: “Il grande calcio internazionale è di scena su TV8 anche giovedì 28 novembre con la sfida di Europa League tra Rangers e Tottenham, in diretta alle ore 21.00 (pre-partita dalle ore 20.30)”.