Giudice Sportivo, ammenda per Palermo e Pescara dopo la 10ª giornata di Serie B

Il Giudice Sportivo Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante A.I.A. Moreno Frigerio, ha pubblicato il comunicato ufficiale n. 50 del 30 ottobre 2025, relativo ai provvedimenti disciplinari dopo la decima giornata d’andata di Serie BKT.

Tra le decisioni più rilevanti, figurano le ammende inflitte a Palermo e Pescara per episodi avvenuti durante le gare della scorsa giornata.

Il Palermo è stato sanzionato con un’ammenda di 7.000 euro per due episodi distinti avvenuti nella sfida casalinga contro il Monza, terminata 0-3: «al 12° del primo tempo alcuni sostenitori hanno indirizzato un fascio di luce laser verso un calciatore avversario» e, al 49° della ripresa, «è stata lanciata una bottiglietta di plastica sul terreno di gioco». La sanzione è stata attenuata ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera b del CGS, riconoscendo la collaborazione del club.

Anche il Pescara è stato colpito da un’ammenda di 4.000 euro per il comportamento dei propri tifosi nel corso della gara con l’Avellino, conclusa 1-1: «i sostenitori biancazzurri hanno lanciato un petardo e due fumogeni nel recinto di gioco», si legge nel comunicato ufficiale.

Il documento diffuso dalla Lega Serie B riporta inoltre ulteriori sanzioni disciplinari a carico di calciatori e allenatori: una giornata di squalifica e 5.000 euro di multa per Jordan Ferri (Sampdoria) per un gesto di reazione, e una giornata di stop per Salvatore Elia (Empoli) espulso per doppia ammonizione.

Tra gli ammoniti con diffida figurano, tra gli altri, Baldé Diao Keita (Monza), Barreca (Padova) e Di Mariano (Modena), mentre per il Palermo viene segnalata la prima ammonizione stagionale per Matteo Brunori.

Il Giudice Sportivo ha infine inflitto una giornata di squalifica all’allenatore Filippo Pensalfini (Monza) per proteste reiterate durante il match del “Barbera”, mentre il tecnico dei brianzoli Paolo Bianco è stato ammonito (seconda sanzione stagionale).