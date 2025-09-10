Gazzoli: «Spezia verso uno dei peggiori bilanci. L’obiettivo resta mantenere la categoria»

Bilancio e futuro del club

In conferenza stampa, l’amministratore delegato dello Spezia Calcio, Andrea Gazzoli, ha tracciato un quadro complesso sul futuro del club: «Abbiamo atteso la pausa per fare chiarezza. A fine mese chiuderemo uno dei peggiori bilanci della storia del club e le prospettive per quello successivo non sono rosee».

Proprietà e mercato

Nonostante le difficoltà economiche, Gazzoli ha voluto sottolineare la solidità della proprietà: «La proprietà è seria e ha coperto tutte le spese. Abbiamo preso dodici calciatori cedendo Chichizola e Moutinho che avevano costi elevati. È nostra intenzione intervenire sul centro sportivo di Follo e abbiamo rifatto il sintetico del Ferdeghini».

Diritti tv e incassi

Il dirigente ha poi affrontato il tema delle entrate: «L’anno scorso i club hanno perso 1,5 milioni a testa. Gli incassi da botteghino sono aumentati ma non bastano a coprire le perdite. Speriamo in nuovi introiti».

Stabilizzazione e obiettivi

«Abbiamo vissuto due cambi di proprietà, ma la situazione debitoria è stata ristrutturata – ha aggiunto Gazzoli –. Ora vogliamo crescere senza intaccare la competitività della rosa. L’obiettivo resta mantenere la categoria: dobbiamo stabilizzarci e poi vedremo».

Stipendi e costi di gestione

Sulle voci legate agli stipendi, Gazzoli ha precisato: «Non sono stati ridotti. Ma i costi di gestione sono aumentati molto, come spesso accade quando si retrocede dalla Serie A. Servirà tempo. Ora pensiamo a far bene, a dicembre magari la situazione sarà diversa».