Gazzetta dello Sport: “Palermo-Inzaghi, scambio di documenti avvenuto. Nesta dice no al Bari”

La stagione 2025-26 della Serie B prende forma partendo dalle panchine. Il primo annuncio ufficiale è arrivato dal Monza, che ha affidato la guida tecnica a Paolo Bianco, reduce dalla salvezza conquistata con il Frosinone. Come spiega Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, la firma era arrivata già venerdì, ma si è preferito attendere la ratifica della classifica da parte della Lega B, avvenuta solo ieri dopo la penalizzazione inflitta al Brescia. Il Frosinone, così, ha ottenuto la salvezza diretta, liberando Bianco, che si insedierà in Brianza per la nuova avventura.

Nesta dice no al Bari

Nel frattempo, Alessandro Nesta ha rifiutato la proposta del Bari: due anni di contratto non sono bastati a convincere l’ex difensore, deluso dall’esperienza in A e non intenzionato a compiere nuove scelte affrettate. Secondo quanto riportato da Binda sulla Gazzetta, Nesta valuta un’offerta estera. Il Bari ora valuta alternative: in cima alla lista c’è Ignazio Abate, reduce da un’ottima stagione con la Ternana, ma restano in corsa anche Rolando Maran e Fabio Caserta.

Palermo verso Inzaghi

Oggi potrebbe essere il giorno buono anche per l’annuncio di Filippo Inzaghi al Palermo. Lo scambio di documenti è avvenuto, e il via libera definitivo da parte del City Football Group è atteso a ore. Guido Pagliuca, invece, sarà ufficializzato la prossima settimana, mentre l’Empoli ha comunicato l’addio a Roberto D’Aversa, aprendo la porta a un nuovo ciclo.

Altri incastri: da Sottil a Gallo

Si avvicina la firma di Andrea Sottil al Modena, mentre Andrea Chiappella dovrebbe essere annunciato a breve dalla Virtus Entella. In Serie C, il Vicenza è in pressing su Fabio Gallo, già promosso con l’Entella ma anche nel mirino dell’Inter U23 nel caso non arrivasse Stefano Vecchi.

A Livorno, è arrivata la separazione da Paolo Indiani, tecnico esperto in promozioni, mentre la nuova proprietà belga della Pro Vercelli ha presentato Michele Santoni, reduce da un debutto complicato a Trieste.

Ascoli cambia proprietà

Infine, fuori dal campo, novità anche ad Ascoli, dove Massimo Pulcinelli ha ceduto il 100% delle quote societarie alla famiglia Passeri di Roma, aprendo a un nuovo corso per lo storico club marchigiano.