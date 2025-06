Gazzetta dello Sport: “Inzaghi al Palermo, battuta la concorrenza di Stroppa. Ecco le ultime”

L’ex tecnico di Pisa e Reggina pronto a firmare con i rosanero. Accordo vicino dopo il via libera del club toscano. In settimana l’annuncio ufficiale.

È una vera e propria girandola quella che coinvolge le panchine della prossima Serie B. Con 18 squadre già certe della partecipazione al campionato 2024/2025 – in attesa dei verdetti del playout e della finale playoff di Serie C – le certezze sono poche, le incognite moltissime. Come sottolinea Nicola Binda su La Gazzetta dello Sport, tra club alle prese con le scadenze per l’iscrizione (entro venerdì), retrocesse ancora in fase di riorganizzazione e squadre in cerca di un nuovo direttore sportivo, si preannuncia un giugno infuocato.

Le novità in arrivo

Il primo annuncio clamoroso dovrebbe arrivare da Palermo, pronto a separarsi da Alessio Dionisi nonostante i due anni di contratto residui. In pole position per la panchina rosanero c’è Filippo Inzaghi, che ha superato la concorrenza di Giovanni Stroppa e si appresta a liberarsi dal Pisa prima di firmare con il club siciliano.

Anche il Modena è pronto a rilanciare: il nome forte è Luca D’Angelo, reduce dall’esperienza allo Spezia; in calo invece le quotazioni di Vincenzo Vivarini. Tra le retrocesse, Venezia dovrebbe confermare Eusebio Di Francesco, mentre Monza e Empoli cambieranno: nel primo caso, Paolo Bianco resta la prima scelta di Galliani (qualora restasse in carica), mentre a Empoli si delinea una corsa a tre tra Guido Pagliuca (favorito), Fabio Caserta e Antonio Calabro.

Le conferme

Le tre neopromosse hanno deciso di proseguire con i propri tecnici:

Avellino con Raffaele Biancolino

Virtus Entella con Fabio Gallo

Padova con Matteo Andreoletti

Proseguono anche i rapporti tra:

Michele Mignani e il Cesena

Davide Dionigi e la Reggiana

Fabrizio Castori e il Südtirol

Le situazioni da definire

Come spiega ancora Binda su La Gazzetta dello Sport, molte situazioni sono ancora in stand-by. A Bari, Moreno Longo ha ancora un anno di contratto ma la società non ha ancora chiarito le ambizioni per la prossima stagione. Tra i nomi valutati per un eventuale cambio c’è Massimo Donati.

A Catanzaro, Caserta ha ricevuto una proposta di permanenza, ma si è preso del tempo per valutare la chiamata dell’Empoli. Il Mantova vorrebbe confermare Davide Possanzini, ma il tecnico – protagonista di una stagione brillante – potrebbe anche valutare opportunità all’estero.

A Carrara, resta da chiarire il futuro di Antonio Calabro, reduce da una stagione positiva con la Carrarese.

Quanto allo Spezia, dopo la sconfitta nella finale playoff contro la Cremonese e il mancato ritorno in Serie A, è attesa una riflessione sul futuro in panchina. Luca D’Angelo, arrivato a gennaio 2024, ha condotto la squadra fino alla finale, costruendo un percorso entusiasmante. Tuttavia, il club sembra orientato ad aprire un nuovo ciclo tecnico, valutando un possibile cambio alla guida.